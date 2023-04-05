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GALATASARAY HABERİ: Cimbom'da hedef 2 kupa! İşte Buruk'un çeyrek final 11'i

Sarı-kırmızılı ekip, bugün Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Medipol Başakşehir’i konuk edecek. Nef Stadyumu'nda oynanacak maç 20.30’da başlayacak, A Spor’dan yayınlanacak. Spor Toto Süper Ligde şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj elde eden Aslan, Türkiye Kupası’nda da adını yarı finale yazdırmak istiyor. Sarı-kırmızılı ekip sezonu çifte kupayla kapatmanın planlarını yapıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2023 Çarşamba 06:50
GALATASARAY HABERİ: Cimbom'da hedef 2 kupa! İşte Buruk'un çeyrek final 11'i

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında bugün sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Nef Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Karşılaşma, A Spor'dan yayınlanacak. Süper Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 9 puan fark atan ve şampiyonluk yolunda ilerleyen sarı-kırmızılı takım, Ziraat Türkiye Kupası'nı da müzesine götürerek sezonu çifte kupayla kapatmak istiyor. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak maçta kazanan takım, yarı finale yükselecek.

KUPAYA 3. TURDAN BAŞLADI

Tur atlayan takım Ankaragücü-Trabzonspor eşleşmesinde turu geçen taraf ile eşleşecek. Kupada yarı final ilk maçları ise 2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Türkiye Kupası'na bu sezon 3. turdan başlayan sarı-kırmızılı ekip, Kastamonu, Yeşilyurt, Keçiörengücü ve Alanyaspor'u saf dışı bıraktı. Turunculacivertliler ise 5. turdan girdiği kupada sırasıyla 1. Lig ekibi Göztepe'yi 3-1, Spor Toto Süper Lig temsilcisi VavaCars Fatih Karagümrük'ü normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta penaltılarla 6-4 eledi.

SAĞLAM YÖNETECEK

Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ile Volkan Ahmet Narinç yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak. Galatasaray, Sağlam'ın bu sezon yönettiği 2 maçta Giresun'a yenilerken, Hatayspor'u ise mağlup etti.

BURUK'TAN İKİ DOKUNUŞ

Okan Buruk, Başakşehir'le oynanacak olan kupa maçına as kadrosuyla çıkacak. Ligi 'bay' geçecekleri için oyuncularını dinlendirmek için bolca vakti bulunan Buruk, sadece performansını beğenmediği Adekugbe'nin yerine Kazımcan'la çıkmayı düşünüyor. Ayrıca aynı maçta galibiyeti getiren golü atan Fredrik Midtsjö'yü de ödüllendirmek isteyen Buruk, Norveçli'ye Oliveira'nın yerine oynatacak.

BELÖZOĞLU RÖVANŞ PEŞİNDE

Futbolculuk dönemlerinde Galatasaray ve İnter'de beraber top koşturan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, antrenörlük kariyerlerinde bugüne kadar bir kez rakip oldu. Bu sezon Süper Lig'in ilk yarısında oynanan maçtan Buruk 7-0 gibi farklı bir skorla galip ayrılmayı başarmıştı. Belözoğlu, rakibini kupadan eleyerek maçın rövanşını almak istiyor.

İKINCİ RANDEVU

Galatasaray ile Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 1 kez rakip oldu. İki takım kupada 2016-2017 sezonu son 16 turunda karşı karşıya geldi. Tek maç usulüne göre oynanan mücadeleden turunculacivertliler 2-1'lik skorla galip ayrılıp, tur atlayan taraf oldu.

FARKLI SKORLAR

Galatasaray, Başakşehir ile rekabetteki en farklı skoru 7-0'lık skorla elde etti. Turunculacivertliler ise sarı-kırmızılıları 5-1 ve 4-0 mağlup ederek rakibine karşı en farklı skorları aldı. İki takım arasında ayrıca 3-3 gibi gollü bir müsabaka da bulunuyor.

SON 10 MAÇ

Galatasaray ile Başakşehir arasında hepsi Süper Lig olmak üzere oynanan son 10 maçta sarı-kırmızılılar 5, turuncu-lacivertliler de 1 kez sahadan galip ayrıldı. 4 müsabaka ise berabere sona erdi. Galatasaray 19 kez rakip fileleri havalandırırken, Başakşehir de 4 kez gol sevinci yaşadı.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Rashica, Kerem, Mertens, Icardi.

Başakşehir: Muhammed, Ömer, Duarte, Touba, Lima, Mahmut, Szysz, Aleksic, Berkay, Serdar, Figueiredo.

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