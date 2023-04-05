GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'ya sürpriz telefon! Transfer...

Süper Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray'da yüzler gülüyor.
Süper Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray'da yüzler gülüyor.
Ligin 27. haftasında Adana Demirspor'u mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran sarı-kırmızılılar, en yakın takipçisi ve maç eksiği bulun Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a yenilmesiyle birlikte sarı-lacivertlilerle olan puan farkını 9'a yükseltti.
Sezon başında birçok dünya yıldızını renklerine bağlayan Galatasaray, ara transfer döneminde de çok konuşulan bir transfere imza attı.
Sarı-kırmızılılar, Roma forması giyen Nicolo Zaniolo ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Aslan'ın Zaniolo transferi büyük ses getirirken, yıldız futbolcu da Galatasaray kariyerine hızlı bir giriş yaptı.
23 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de süre aldığı 3 maçta 2 gol atarak önemli katkıda bulundu.
Galatasaray'ın 4.5 yıllık sözleşme imzaladığı Nicolo Zaniolo, transfer gündeminden düşmüyor.
Yıldız oyuncu, sarı-kırmızılı takıma yeni transfer olmasına rağmen Avrupa devlerini peşine takmış durumda.
İki İtalyan devi Milan ile Juventus, Nicolo Zaniolo'yu transfer etmek için harekete geçti.
JUVENTUS DURUMUNU YAKINDAN TAKİP EDİYOR
İtalyan basını, Juventus'un Zaniolo'nun durumunu yakından takip ettiği ve yıldız oyuncunun transferi için görüşmeleri başlatmak istediği duyuruldu.
MALDINI'DEN ZANIOLO'YA TELEFON
Calciomercato'da yer alan habere göre, Milan Sportif Direktörü Paolo Maldini, Nicolo Zaniolo'yu telefonla aradı.
Maldini, Zaniolo'ya önümüzdeki yaz kendisini transfer etmek için girişimlerde bulunacaklarını belirtti.
Nicolo Zaniolo, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 3 maçta 104 dakika süre aldı.
İtalyan futbolcu, 2 gollük bir performans sergiledi.
1.90 boyundaki oyuncu, Galatasaray'a transfer olmadan önce Roma'da bu sezon 17 maçta forma giydi.
Zaniolo, İtalyan ekibiyle 4 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
23 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Nicolo Zaniolo'nun güncel piyasa değeri ise 28 milyon Euro.
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