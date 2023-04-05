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GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'ya sürpriz telefon! Transfer...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın ara transfer döneminde Roma'dan transfer ettiği Nicolo Zaniolo, gündemden düşmüyor. İtalyan devleri Milan ve Juventus'un transfer listesinde yer alan yıldız futbolcuya sürpriz bir telefon geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2023 Çarşamba 16:52 Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2023 Çarşamba 16:52
Mert Kılıç
GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'ya sürpriz telefon! Transfer...

Süper Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray'da yüzler gülüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'ya sürpriz telefon! Transfer...

Ligin 27. haftasında Adana Demirspor'u mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran sarı-kırmızılılar, en yakın takipçisi ve maç eksiği bulun Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a yenilmesiyle birlikte sarı-lacivertlilerle olan puan farkını 9'a yükseltti.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'ya sürpriz telefon! Transfer...

Sezon başında birçok dünya yıldızını renklerine bağlayan Galatasaray, ara transfer döneminde de çok konuşulan bir transfere imza attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'ya sürpriz telefon! Transfer...

Sarı-kırmızılılar, Roma forması giyen Nicolo Zaniolo ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'ya sürpriz telefon! Transfer...

Aslan'ın Zaniolo transferi büyük ses getirirken, yıldız futbolcu da Galatasaray kariyerine hızlı bir giriş yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'ya sürpriz telefon! Transfer...

23 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de süre aldığı 3 maçta 2 gol atarak önemli katkıda bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'ya sürpriz telefon! Transfer...

Galatasaray'ın 4.5 yıllık sözleşme imzaladığı Nicolo Zaniolo, transfer gündeminden düşmüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'ya sürpriz telefon! Transfer...

Yıldız oyuncu, sarı-kırmızılı takıma yeni transfer olmasına rağmen Avrupa devlerini peşine takmış durumda.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'ya sürpriz telefon! Transfer...

İki İtalyan devi Milan ile Juventus, Nicolo Zaniolo'yu transfer etmek için harekete geçti.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'ya sürpriz telefon! Transfer...

JUVENTUS DURUMUNU YAKINDAN TAKİP EDİYOR

İtalyan basını, Juventus'un Zaniolo'nun durumunu yakından takip ettiği ve yıldız oyuncunun transferi için görüşmeleri başlatmak istediği duyuruldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'ya sürpriz telefon! Transfer...

MALDINI'DEN ZANIOLO'YA TELEFON

Calciomercato'da yer alan habere göre, Milan Sportif Direktörü Paolo Maldini, Nicolo Zaniolo'yu telefonla aradı.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'ya sürpriz telefon! Transfer...

Maldini, Zaniolo'ya önümüzdeki yaz kendisini transfer etmek için girişimlerde bulunacaklarını belirtti.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'ya sürpriz telefon! Transfer...

Nicolo Zaniolo, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 3 maçta 104 dakika süre aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'ya sürpriz telefon! Transfer...

İtalyan futbolcu, 2 gollük bir performans sergiledi.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'ya sürpriz telefon! Transfer...

1.90 boyundaki oyuncu, Galatasaray'a transfer olmadan önce Roma'da bu sezon 17 maçta forma giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'ya sürpriz telefon! Transfer...

Zaniolo, İtalyan ekibiyle 4 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'ya sürpriz telefon! Transfer...

23 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'ya sürpriz telefon! Transfer...

Nicolo Zaniolo'nun güncel piyasa değeri ise 28 milyon Euro.

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