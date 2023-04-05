GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'ya sürpriz telefon! Transfer...

Ligin 27. haftasında Adana Demirspor'u mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran sarı-kırmızılılar, en yakın takipçisi ve maç eksiği bulun Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a yenilmesiyle birlikte sarı-lacivertlilerle olan puan farkını 9'a yükseltti.