GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Torreira giderse Aslan'ın B Planı hazır!

Spor Toto Süper Lig'de sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, gelecek yılın kadrosu için çalışmalara da başladı.
Spor Toto Süper Lig'de sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, gelecek yılın kadrosu için çalışmalara da başladı.
Sezon başında kadrosuna yıldız isimleri takviye eden yönetim, devre arasında da hamlelerine devam etmişti.
Cimbom, bu planlamada geri adım atmıyor.
Galatasaray yönetimi, Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'un orta saha oyuncusu Jefferson Lerma'yı takibe aldı.
Yaz transfer döneminde Lucas Torreira'nın İtalya'ya transfer olması halinde 28 yaşındaki futbolcu için düğmeye basılacak.
Oyuncunun İngiliz ekibiyle kontratı sezon sonunda bitecek.
1.79 bıyundaki oyuncu, İspanyol ekibinde büyük bir çıkış yakaladı.
Lerma, 2018-2019 sezonu başında Bournemouth'a 30 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.
Bu sezon 26 lig maçında görev yaptı ve 3 gollük katkı verdi.
Lerma, bu sezon Premier Lig'de 26 karşılaşmada görev yaptı.
Kolombiyalı orta saha bu mücadelelerde 3 gollük katkı verdi.
Yıldız ismin bonservis değeri 15 milyon euro olarak biliniyor.
Lerma, Kolombiya Milli Takımı ile 33 maça çıtkı.
28 yaşındaki tecrübeli futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti.