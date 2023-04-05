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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Torreira giderse Aslan'ın B Planı hazır!

Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da geleceği merak konusu haline gelen oyunculardan birisi de Lucas Torreira. Yıldız ismin ayrılığı halinde ise Cimbom B planını yaptı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2023 Çarşamba 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Torreira giderse Aslan'ın B Planı hazır!

Spor Toto Süper Lig'de sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, gelecek yılın kadrosu için çalışmalara da başladı.

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Torreira giderse Aslan'ın B Planı hazır!

Sezon başında kadrosuna yıldız isimleri takviye eden yönetim, devre arasında da hamlelerine devam etmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Torreira giderse Aslan'ın B Planı hazır!

Cimbom, bu planlamada geri adım atmıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Torreira giderse Aslan'ın B Planı hazır!

Bunu fırsata çevirmek isteyen Cimbom, Lerma'yı imza parasıyla transfer etmenin planlarını yapıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Torreira giderse Aslan'ın B Planı hazır!

1.79 bıyundaki oyuncu, İspanyol ekibinde büyük bir çıkış yakaladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Torreira giderse Aslan'ın B Planı hazır!

Lerma, 2018-2019 sezonu başında Bournemouth'a 30 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Torreira giderse Aslan'ın B Planı hazır!

Bu sezon 26 lig maçında görev yaptı ve 3 gollük katkı verdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Torreira giderse Aslan'ın B Planı hazır!

Lerma, bu sezon Premier Lig'de 26 karşılaşmada görev yaptı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Torreira giderse Aslan'ın B Planı hazır!

Kolombiyalı orta saha bu mücadelelerde 3 gollük katkı verdi.

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