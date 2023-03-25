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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aslan Boey'in alternatifini buldu! İşte o isim

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, transfer çalışmalarına da hız verdi. Sarı-kırmızılılar, Avrupa'nın önemli kulüplerinden teklif alan genç sağ beki Sacha Boey'in de alternatifini buldu. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2023 Cumartesi 16:36
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aslan Boey'in alternatifini buldu! İşte o isim

Aslan'ın futbolcuyu bir süredir takip ettiği ve maçlarını da izlediği öğrenildi. Aina'nın da Cimbom'a olumlu bakacağı belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aslan Boey'in alternatifini buldu! İşte o isim

3 MEVKİDE BİRDEN OYNUYOR

Ola Aina, sağ bek mevkisinin yanı sıra sol bek ve sağ açık mevkilerinde de forma giyebiliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aslan Boey'in alternatifini buldu! İşte o isim

Güncel transfer değeri 3.5 milyon euro olarak gösterilen futbolcunun, Torino'da kalmayı düşünmediği ve ayrılığı kafasına koyduğu belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aslan Boey'in alternatifini buldu! İşte o isim

Ola Aina, Torino'da toplam 110 maçta forma giyerken 2 gol 7 asistlik performans sergiledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aslan Boey'in alternatifini buldu! İşte o isim

Aina daha önce Chelsea, Hull City ve Fulham gibi İngiliz ekiplerinde de görev yapmıştı. Aina, üstün top tekniği ve hareketli bir bek olmasıyla biliniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aslan Boey'in alternatifini buldu! İşte o isim

OLA AINA KİMDİR?

Ola Aina, 8 Ekim 1996 yılında İngiltere'nin Londra kentinde dünyaya geldi. Futbola Chelsea'nin altyapısında başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aslan Boey'in alternatifini buldu! İşte o isim

Maviler'de U18 ve U21 takımlarında forma giyen Aina, 2016'da A takıma yükseldi. Kiralık olarak sırasıyla Hull City ve Torino'da forma giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aslan Boey'in alternatifini buldu! İşte o isim

2019 yazında Torino'ya 9.8 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. 1 yıl sonra ise 2.5 milyon Euro'ya Fulham'a kiralandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aslan Boey'in alternatifini buldu! İşte o isim

Bu sezon 16 lig maçına çıkan Nijeryalı sağ bek, 1 gol-1 asistlik performans sergiledi.

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