GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aslan Boey'in alternatifini buldu! İşte o isim

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesinde zirvede yer alıyor.
Sarı-kırmızılılar, Avrupa kulüplerinin transfer radarındaki Sacha Boey'un ayrılma ihtimaline karşılık yeni bir planı devreye sokacak.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesinde zirvede yer alıyor.
Sarı-kırmızılılar, Avrupa kulüplerinin transfer radarındaki Sacha Boey'un ayrılma ihtimaline karşılık yeni bir planı devreye sokacak.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Cimbom, sağ bek pozisyonu için aradığı ismi İtalya'da buldu.
Takvim'in haberine göre; Galatasaray, İtalya Ligi ekiplerinden Torino'da oynayan 26 yaşındaki Ola Aina'yı takibe aldı.
Aslan'ın futbolcuyu bir süredir takip ettiği ve maçlarını da izlediği öğrenildi. Aina'nın da Cimbom'a olumlu bakacağı belirtildi.
3 MEVKİDE BİRDEN OYNUYOR
Ola Aina, sağ bek mevkisinin yanı sıra sol bek ve sağ açık mevkilerinde de forma giyebiliyor.
Güncel transfer değeri 3.5 milyon euro olarak gösterilen futbolcunun, Torino'da kalmayı düşünmediği ve ayrılığı kafasına koyduğu belirtildi.
Aina daha önce Chelsea, Hull City ve Fulham gibi İngiliz ekiplerinde de görev yapmıştı. Aina, üstün top tekniği ve hareketli bir bek olmasıyla biliniyor.
Maviler'de U18 ve U21 takımlarında forma giyen Aina, 2016'da A takıma yükseldi. Kiralık olarak sırasıyla Hull City ve Torino'da forma giydi.
2019 yazında Torino'ya 9.8 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. 1 yıl sonra ise 2.5 milyon Euro'ya Fulham'a kiralandı.
Bu sezon 16 lig maçına çıkan Nijeryalı sağ bek, 1 gol-1 asistlik performans sergiledi.
Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek 26 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 3.5 milyon Euro...