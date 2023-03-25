GALATASARAY HABERLERİ - Alexis Sanchez'in transferini Mesut Özil mi engelledi? İşte o iddia

Mesut Özil'in ne söylediği hakkında bir bilgi bulunmuyor ancak Arda Turan'a, "Türkiye ve Galatasaray hakkında tanıdıklarımdan bilgi almak istiyorum" dedikten sonra Sanchez'in Marsilya'yı seçmesi bu iddianın ortaya atılmasına yol açtı.