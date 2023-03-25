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GALATASARAY HABERLERİ - Alexis Sanchez'in transferini Mesut Özil mi engelledi? İşte o iddia

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Sezon başında önemli transferler yapan Galatasaray'ın gündemine aldığı isimlerden biri de Şilili yıldız Alexis Sanchez'di. Bu transferin gerçekleşmemesine ilişkin flaş bir iddia ortaya atıldı. (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2023 Cumartesi 09:20
GALATASARAY HABERLERİ - Alexis Sanchez'in transferini Mesut Özil mi engelledi? İşte o iddia

Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, sezon başında önemli isimleri renklerine bağlamıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Alexis Sanchez'in transferini Mesut Özil mi engelledi? İşte o iddia

Sarı-kırmızılı takımın sezon başında istediği oyunculardan biri de Alexis Sanchez'di...

GALATASARAY HABERLERİ - Alexis Sanchez'in transferini Mesut Özil mi engelledi? İşte o iddia

Yıldız isimle ilgili oldukça dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İşte ayrıntılar...

GALATASARAY HABERLERİ - Alexis Sanchez'in transferini Mesut Özil mi engelledi? İşte o iddia

Sezon başında Sanchez'in Galatasaray'a önce 'evet' dediği ancak Mesut Özil'le görüştükten sonra fikrini değiştirdiği iddia edildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Alexis Sanchez'in transferini Mesut Özil mi engelledi? İşte o iddia

Filmi geri sararsak Alexis Sanchez'in Galatasaray'ı değil de Marsilya'yı seçmesindeki nedenlerden birisinin de Mesut Özil olduğu iddiası gündeme geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Alexis Sanchez'in transferini Mesut Özil mi engelledi? İşte o iddia

O dönemde Galatasaray'dan aldığı teklif sonrasında Mesut'tan Süper Lig ve Galatasaray hakkında bilgi alan Alexis Sanchez transferden vazgeçti.

GALATASARAY HABERLERİ - Alexis Sanchez'in transferini Mesut Özil mi engelledi? İşte o iddia

Mesut Özil'in ne söylediği hakkında bir bilgi bulunmuyor ancak Arda Turan'a, "Türkiye ve Galatasaray hakkında tanıdıklarımdan bilgi almak istiyorum" dedikten sonra Sanchez'in Marsilya'yı seçmesi bu iddianın ortaya atılmasına yol açtı.

GALATASARAY HABERLERİ - Alexis Sanchez'in transferini Mesut Özil mi engelledi? İşte o iddia

Olympique Marsilya forması giyen Alexis Sanchez, bu sezon 34 karşılaşmada görev aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Alexis Sanchez'in transferini Mesut Özil mi engelledi? İşte o iddia

Şilili yıldız, Fransız ekibiyle çıktığı bu müsabakalarda 16 gol atarken 1 de asist yapma başarısı gösterdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Alexis Sanchez'in transferini Mesut Özil mi engelledi? İşte o iddia

ALEXIS SANCHEZ KİMDİR?

19 Aralık 1988 tarihinde Şili'de dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Cobreloa altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Alexis Sanchez'in transferini Mesut Özil mi engelledi? İşte o iddia

Sırasıyla Udinese, Colo Colo, River Plate, Barcelona, Arsenal, Manchester United ve Inter formaları giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Alexis Sanchez'in transferini Mesut Özil mi engelledi? İşte o iddia

Sezon başında Inter'den, Fransız temsilcisi Olympique Marsilya'ya bedelsiz transfer oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Alexis Sanchez'in transferini Mesut Özil mi engelledi? İşte o iddia

1.69 cm boyundaki Sanchez, forvet hattında santrfor olarak görev yapıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Alexis Sanchez'in transferini Mesut Özil mi engelledi? İşte o iddia

34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Alexis Sanchez'in transferini Mesut Özil mi engelledi? İşte o iddia

Sol kanatta da görev yapabilen Şilili yıldız, milli takımı ile çıktığı 152 karşılaşmada 50 gole imzasını attı.

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