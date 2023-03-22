Haberler Galatasaray Insigne atağı

Insigne atağı

Sarı kırmızılı ekibe menajerler tarafından Insigne önerildi. Erden Timur'un Napoli efsanesini Mertes'le buluşturmak için harekete geçtiği bildirildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2023 Çarşamba 06:50
Insigne atağı

Galatasaray'da Dries Mestens'in eski arkadaşı Lorenzo İnsigne gündemde... 31 yaşındaki İtalyan yıldız, Napoli ile maaş konusunda anlaşamamış ve MLS'in yolunu tutmuştu. Amerika'da mutlu olmayan kanat oyuncusu, menajerine yeni bir çözüm bulması gerektiğini iletince İnsigne, Galatasaray'a önerildi. Başkanvekili Erden Timur'un Mertens faktörü nedeniyle başarılı futbolcunun transferine sıcak baktığı ve görüşmelere başladığı bildirildi. Napoli Today'de sayfalarında habere yer verirken, "Galatasaray, İnsigne-Mertens ikilisini yeniden bir araya getirme hayali kuruyor. İstanbul kulübü, eski Napoli kaptanını transfer etmek için çalışma yapıyor. Önemli bir sözleşme ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya geri dönme fırsatı sunuyor" ifadeleri kullanıldı.

Napoli forması ile toplam 434 maça çıkan İtalyan yıldız, bu müsabakalarda 122 gol ve 95 asistlik katkı sağladı.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Jorge Jesus ile ilgili olay karar! Herkes gitmesini beklerken...
Karar Resmi Gazete'de! Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 sürekli işçi alacak: Başvurular 22-27 Mart'ta İŞKUR üzerinden
Beşiktaş'tan pazarlıksız Masuaku teklifi!
Kanarya'ya Berisha piyangosu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Mertens'in eski takım arkadaşı G.Saray'a geliyor!
G.Saray'a geri dönüyor! 2. kaleci olacak
2023 hangi gün sahura kalkacağız?
Ramazan Bayramı ne zaman 2023?
Teravih namazı ne zaman başlıyor 2023?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mertens'in eski takım arkadaşı G.Saray'a geliyor! Mertens'in eski takım arkadaşı G.Saray'a geliyor! 01:08
Vakıfbank CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde! Vakıfbank CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde! 00:47
PFDK'dan G.Saray ve F.Bahçe hakkında flaş karar! PFDK'dan G.Saray ve F.Bahçe hakkında flaş karar! 00:46
F.Bahçe Beko evinde kaybetti! F.Bahçe Beko evinde kaybetti! 00:46
Dursun Özbek'ten F.Bahçe'ye flaş yanıt! Dursun Özbek'ten F.Bahçe'ye flaş yanıt! 00:46
G.Saray'dan F.Bahçe'ye flaş yanıt! G.Saray'dan F.Bahçe'ye flaş yanıt! 00:46
Daha Eski
Arda Güler'den A Milli Takım kampında şık gol! Arda Güler'den A Milli Takım kampında şık gol! 00:46
A Milli Takım'da bir isim daha kadrodan çıkarıldı! A Milli Takım'da bir isim daha kadrodan çıkarıldı! 00:46
F.Bahçe'den G.Saray'a çağrı! "Cesaretiniz varsa..." F.Bahçe'den G.Saray'a çağrı! "Cesaretiniz varsa..." 00:46
Dursun Özbek isyan etti! "Bunu kabul etmiyoruz" Dursun Özbek isyan etti! "Bunu kabul etmiyoruz" 00:46
Cenk'ten transfer sözleri! Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Cenk'ten transfer sözleri! Beşiktaş'tan ayrılacak mı? 00:46
F.Bahçe'ye kötü haber! Yeni takımı belli oldu F.Bahçe'ye kötü haber! Yeni takımı belli oldu 00:46