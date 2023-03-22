Insigne atağı

Galatasaray'da Dries Mestens'in eski arkadaşı Lorenzo İnsigne gündemde... 31 yaşındaki İtalyan yıldız, Napoli ile maaş konusunda anlaşamamış ve MLS'in yolunu tutmuştu. Amerika'da mutlu olmayan kanat oyuncusu, menajerine yeni bir çözüm bulması gerektiğini iletince İnsigne, Galatasaray'a önerildi. Başkanvekili Erden Timur'un Mertens faktörü nedeniyle başarılı futbolcunun transferine sıcak baktığı ve görüşmelere başladığı bildirildi. Napoli Today'de sayfalarında habere yer verirken, "Galatasaray, İnsigne-Mertens ikilisini yeniden bir araya getirme hayali kuruyor. İstanbul kulübü, eski Napoli kaptanını transfer etmek için çalışma yapıyor. Önemli bir sözleşme ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya geri dönme fırsatı sunuyor" ifadeleri kullanıldı.

Napoli forması ile toplam 434 maça çıkan İtalyan yıldız, bu müsabakalarda 122 gol ve 95 asistlik katkı sağladı.