Kimyamız tuttu

Galatasaray'ınbaşarılı ismi Kerem Aktürkoğlu, Maura İcardi'yle güzel bir uyum yakaladıklarını söyledi. GS TV'ye açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu, "Saha içinde İcardi ile oynadığım zaman çok rahat ediyorum. Tabii ki diğer forvetlerimizle de çok iyi anlaşıyorum. Ama İcardi ile oyun tarzımız birbirimize benziyor. Ben topu aldığım zaman savunma arkasına koşuyor, o aldığı zaman ben koşuyorum. Birbirimizin ne yapacağını bu süreçte çok iyi anladık, kimyamız, uyumumuz çok fazla. O biraz benim asistlerimi yiyiyor ama (gülerek) olsun, aramızda çok güzel bir uyum var" açıklaması yaptı.