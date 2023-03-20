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Kimyamız tuttu

Icardi ile tazrlarının benzediğini ifade eden Kerem, "Onunla oynadığım zaman sahada çok rahat ediyorum" diye konuştu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2023 Pazartesi 06:50
Kimyamız tuttu
Galatasaray'ın başarılı ismi Kerem Aktürkoğlu, Maura İcardi'yle güzel bir uyum yakaladıklarını söyledi. GS TV'ye açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu, "Saha içinde İcardi ile oynadığım zaman çok rahat ediyorum. Tabii ki diğer forvetlerimizle de çok iyi anlaşıyorum. Ama İcardi ile oyun tarzımız birbirimize benziyor. Ben topu aldığım zaman savunma arkasına koşuyor, o aldığı zaman ben koşuyorum. Birbirimizin ne yapacağını bu süreçte çok iyi anladık, kimyamız, uyumumuz çok fazla. O biraz benim asistlerimi yiyiyor ama (gülerek) olsun, aramızda çok güzel bir uyum var" açıklaması yaptı.
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