Baskı uyguluyor

Yaz ve ara transfer dönemlerini hareketli geçiren Galatasaray, yeni sezon için çalışmalarına da erkenden başladı. Liverpool'la sezon sonunda yollarını ayıran Roberto Firmino'yla ilgilenen sarıkırmızılı takım, Brezilyalı oyuncunun menajeriyle temasları sürdürüyor. İngiltere'de çıkan haberlerde G.Saray'ın Firmino için ciddi bir seçenek olduğu ve tecrübeli yıldızın sarı-kırmızılı kulüpte kendisini evinde gibi hissedebileceği yazıldı. İngiliz gazeteci Ben Jacobs da "Galatasaray'ın bu transferi bitirme konusunda Firmino'ya yoğun baskı uyguladığını biliyorum" dedi.