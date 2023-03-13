Galatasaray'da Konyaspor maçı hazırlıkları başladı

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 17 Mart Cuma günü Arabam.com Konyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

İdmanda iki grup halinde 8'e 2 pas çalışması ve topa sahip olma organizasyonları üzerinde duruldu. Antrenman, bire bir oyun ve dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

Lider Galatasaray, yapacağı idmanla Konyaspor müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.