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Galatasaray'da Konyaspor maçı hazırlıkları başladı

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 17 Mart Cuma günü Arabam.com Konyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2023 Pazartesi 20:56
Galatasaray'da Konyaspor maçı hazırlıkları başladı

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 17 Mart Cuma günü Arabam.com Konyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

İdmanda iki grup halinde 8'e 2 pas çalışması ve topa sahip olma organizasyonları üzerinde duruldu. Antrenman, bire bir oyun ve dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

Lider Galatasaray, yapacağı idmanla Konyaspor müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.

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