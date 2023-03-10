Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman? GS maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | Spor Toto Süper Lig

Galatasaray - Kasımpaşa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Galatasaray ile Kasımpaşa, 25. hafta maçında kozlarını paylaşacak. NEF Stadyumu'nda oynanacak maç futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarıda araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Kasımpaşa maçı 11 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

Spor Tot Süper Lig'de son 15 maçtır yenilgi almayan sarı kırmızılılar, galibiyet serisini 14'e çıkarmak ve zirvede puan farkını katlamak istiyor. NEF Stadyumu'nda yapılacak nefes kesen mücadele hakem Atilla Karaoğlan'ın düdüğüyle başlayacak. Onun yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Kerem Ersoy yapacak. Dördüncü hakemlik görevini Burak Şeker üstlenecek.

İSTATİSTİKLER

Ligde üst üste 13 maçta hanesine üç puan yazdıran Galatasaray, muhteşem gidişatını taraftarının karşısında sürdürmek isterken sarı kırmızılılar son olarak evde Trabzonspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

Galatasaray ve Kasımpaşa son olarak ligde geçtiğimiz sezon karşı karşıya geldi. Rakip sahada oynanan mücadeleyi sarı kırmızılılar 3-2 kazandı. İki takım yeşil sahada 79 kez rakip oldu. Bu maçlarda 60 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 yenilgi ile sahadan ayrılan Galatasaray, evinde oynanan 41 maçta ise 33 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.

Kasımpaşa ise, 25 puanla ligin 13. sırasında bulunuyor. Lacivert beyazlılar son olarak Antalyaspor'u iç sahada 3-1 mağlup etti.