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GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk efsaneleri geçti!

Süper Lig'de lider konumda yer alan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk büyük bir başarı yakaladı. Takvim'in derlediği habere göre Buruk yakaladığı bu başarıyla Fatih Terim, Mustafa Denizli , Mircea Lucescu gibi önemli isimleri de geride bıraktı. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2023 Pazartesi 06:50
GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk efsaneleri geçti!

Kasımpaşa'yı 1-0 yenen Galatasaray, üst üste 14 galibiyet elde ederek muhteşem bir seri yakaladı ve lig tarihine geçti. 23 Haziran 2022'de 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalayan Okan Buruk, Cimbom'da görev yaptığı 8,5 aylık süreçte tarihin en iyisi olmayı başardı. Sarı-Kırmızılılar'da ligde en az 20 maç görev yapan hocaların performansı incelendiğinde Buruk, 2.50 puan ortalaması yakalayıp bu alanda zirvenin tek sahibi oldu.

EFSANELERİ GEÇTİ

60 puanla Süper Lig'in zirvesinde yer alan Galatasaray'ın hocası Buruk'un en fazla puan ortalaması yakalayan teknik adamlar listesinde efsane isimleri geride bırakması dikkati çekti. Galatasaray'da 387 maça çıkan Fatih Terim 2.15 puan ortalaması elde ederken, 34 maçta görev alan Hamza Hamzaoğlu 2.24 ortalama yakaladı. Rumen çalıştırıcı Mircea Lucescu 68 karşılaşmada 2.22, Mustafa Denizli de 146 maçta 2.05 puan ortalaması tuturdu. Yine Karl Heinz Feldkamp da 58 maçta 2.19 puan ortalamasıyla Buruk'un gerisinde kaldı. Buruk ve öğrencileri şampiyonluk hedefliyor.

ASLAN SERİ YAPARKEN SADECE 8 GOL YEDİ

14 maçlık galibiyet serisi yakalayan lider Galatasaray, söz konusu maçlarda kalesinde sadece 8 gol gördü. Cimbom'a gol atan takımlar arasında Beşiktaş ve Trabzonspor gibi ekipler bulunuyor.

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