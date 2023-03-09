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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a Di Maria kapıları kapalı! Sürpriz açıklama

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, gündemine Juventus'un Arjantinli oyuncusu Angel Di Maria'yı almıştı. Tecrübeli oyuncu hakkında İtalyan kulübünden dikkat çeken bir açıklama geldi. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2023 Perşembe 12:29
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a Di Maria kapıları kapalı! Sürpriz açıklama

Ara transfer döneminin sona ermesiyle sezon sonuna odaklanan Galatasaray'ın gündeminde birçok yıldız isim yer alıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a Di Maria kapıları kapalı! Sürpriz açıklama

Sarı-kırmızılılarda, listede bulunan önemli oyunculardan biri de Angel Di Maria'ydı...

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a Di Maria kapıları kapalı! Sürpriz açıklama

Çok sayıda dünya yıldızını kadrosuna katan Galatasaray'ın yeni sezon hedeflerinden olan Arjantinli futbolcu için sürpriz bir açıklama geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a Di Maria kapıları kapalı! Sürpriz açıklama

Sezon sonunda boşa çıkması beklenen tecrübeli isim hakkında Juventus'tan olumsuz sinyaller alındı. İşte detaylar...

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a Di Maria kapıları kapalı! Sürpriz açıklama

İtalyan kulübünün futbol direktörü Francesco Calvo, "Di Maria bizim lider oyuncumuz. Kesinlikle kadromuzda tutmak istiyoruz. Sözleşme konusunda temsilcileriyle görüşmelerimiz hala devam ediyor. Yeni sözleşme için kendimize güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a Di Maria kapıları kapalı! Sürpriz açıklama

35 yaşındaki deneyimli futbolcu, bu sezon İtalyan ekibinin formasıyla toplamda 23 karşılaşmada görev aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a Di Maria kapıları kapalı! Sürpriz açıklama

Arjantinli yıldız bu müsabakalarda 7 gol kaydederken 7 de asist yapma başarısı gösterdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a Di Maria kapıları kapalı! Sürpriz açıklama

ANGEL DI MARIA KİMDİR?

14 Şubat 1988 tarihinde Rosario'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine CA Rosario altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a Di Maria kapıları kapalı! Sürpriz açıklama

2007 yılında Portekiz ekibi Benfica'ya transfer oldu. 2010 yılında ise büyük bir sıçrama gerçekleştirerek Real Madrid'in yolunu tuttu.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a Di Maria kapıları kapalı! Sürpriz açıklama

2014 yılında ise 75 milyon euro karşılığında Manchester United'a imza attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a Di Maria kapıları kapalı! Sürpriz açıklama

Kırmızı Şeytanlar'da 1 sezon futbol oynayan Di Maria, ardından Paris Saint-Germain'e transfer oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a Di Maria kapıları kapalı! Sürpriz açıklama

PSG'de geçirdiği 7 sezonun ardından Juventus'la imzaladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a Di Maria kapıları kapalı! Sürpriz açıklama

Arjantin Milli Takımı ile 2022'de Dünya Kupası şampiyonluğuna uzanan Di Maria, çıktığı 129 karşılaşmada 28 gol kaydetti.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a Di Maria kapıları kapalı! Sürpriz açıklama

35 yaşındaki deneyimli kanat, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a Di Maria kapıları kapalı! Sürpriz açıklama

Tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro...

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