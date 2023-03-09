GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a Di Maria kapıları kapalı! Sürpriz açıklama

Ara transfer döneminin sona ermesiyle sezon sonuna odaklanan Galatasaray'ın gündeminde birçok yıldız isim yer alıyor.
Ara transfer döneminin sona ermesiyle sezon sonuna odaklanan Galatasaray'ın gündeminde birçok yıldız isim yer alıyor.
Sarı-kırmızılılarda, listede bulunan önemli oyunculardan biri de Angel Di Maria'ydı...
Çok sayıda dünya yıldızını kadrosuna katan Galatasaray'ın yeni sezon hedeflerinden olan Arjantinli futbolcu için sürpriz bir açıklama geldi.
Sezon sonunda boşa çıkması beklenen tecrübeli isim hakkında Juventus'tan olumsuz sinyaller alındı. İşte detaylar...
İtalyan kulübünün futbol direktörü Francesco Calvo, "Di Maria bizim lider oyuncumuz. Kesinlikle kadromuzda tutmak istiyoruz. Sözleşme konusunda temsilcileriyle görüşmelerimiz hala devam ediyor. Yeni sözleşme için kendimize güveniyoruz" ifadelerini kullandı.
35 yaşındaki deneyimli futbolcu, bu sezon İtalyan ekibinin formasıyla toplamda 23 karşılaşmada görev aldı.
Arjantinli yıldız bu müsabakalarda 7 gol kaydederken 7 de asist yapma başarısı gösterdi.
ANGEL DI MARIA KİMDİR?
14 Şubat 1988 tarihinde Rosario'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine CA Rosario altyapısında başladı.
2007 yılında Portekiz ekibi Benfica'ya transfer oldu. 2010 yılında ise büyük bir sıçrama gerçekleştirerek Real Madrid'in yolunu tuttu.
2014 yılında ise 75 milyon euro karşılığında Manchester United'a imza attı.
Kırmızı Şeytanlar'da 1 sezon futbol oynayan Di Maria, ardından Paris Saint-Germain'e transfer oldu.
PSG'de geçirdiği 7 sezonun ardından Juventus'la imzaladı.
Arjantin Milli Takımı ile 2022'de Dünya Kupası şampiyonluğuna uzanan Di Maria, çıktığı 129 karşılaşmada 28 gol kaydetti.
35 yaşındaki deneyimli kanat, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.
Tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro...