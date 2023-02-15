Fernando Muslera ve Kerem Aktürkoğlu enkazdan çıkarılan Cihan Emir'e moral verdi

Enkazdan 62 saat sonra çıkarılan Galatasaray taraftarı 12 yaşındaki Cihan Emir, sarı-kırmızılı oyuncular Muslera ve Kerem Aktüroğlu ile görüntülü görüştü. Kulübün sosyal medya hesabından o anların görüntüleri paylaşılarak, "Kaptanlarımız Fernando Muslera ve Kerem Aktürkoğlu, genç taraftarımız Cihan Emir'e moral verdi. Daha güçlü olacaksın Cihan" notu düşüldü.
Kaptanlarımız Fernando Muslera ve Kerem Aktürkoğlu, genç taraftarımız Cihan Emir'e moral verdi. 🫶— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 14, 2023
Daha güçlü olacaksın Cihan! 🙏 pic.twitter.com/trXgJTpYeA