Fernando Muslera ve Kerem Aktürkoğlu enkazdan çıkarılan Cihan Emir'e moral verdi

Enkazdan 62 saat sonra çıkarılan Galatasaray taraftarı 12 yaşındaki Cihan Emir, sarı-kırmızılı oyuncular Muslera ve Kerem Aktüroğlu ile görüntülü görüştü. Kulübün sosyal medya hesabından o anların görüntüleri paylaşılarak, "Kaptanlarımız Fernando Muslera ve Kerem Aktürkoğlu, genç taraftarımız Cihan Emir'e moral verdi. Daha güçlü olacaksın Cihan" notu düşüldü.