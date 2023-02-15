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Fernando Muslera ve Kerem Aktürkoğlu enkazdan çıkarılan Cihan Emir'e moral verdi

Galatasaraylı futbolcular Fernando Muslera ve Kerem Aktürkoğlu, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremde 62 saat sonra enkazdan çıkarılan 12 yaşındaki Cihan Emir ile telefonda görüştü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2023 Çarşamba 08:31
Fernando Muslera ve Kerem Aktürkoğlu enkazdan çıkarılan Cihan Emir'e moral verdi

Enkazdan 62 saat sonra çıkarılan Galatasaray taraftarı 12 yaşındaki Cihan Emir, sarı-kırmızılı oyuncular Muslera ve Kerem Aktüroğlu ile görüntülü görüştü. Kulübün sosyal medya hesabından o anların görüntüleri paylaşılarak, "Kaptanlarımız Fernando Muslera ve Kerem Aktürkoğlu, genç taraftarımız Cihan Emir'e moral verdi. Daha güçlü olacaksın Cihan" notu düşüldü.

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