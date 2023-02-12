Haberler Galatasaray Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya Zaniolo suçlaması! "Değerini düşürdü"

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya Zaniolo suçlaması! "Değerini düşürdü"

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray, geçtiğimiz günlerde Roma forması giyen genç futbolcu Nicolo Zaniolo'yu renklerine bağlamıştı. İtalyan basını, Roma Teknik Direktörü Mourinho'yu hedef tahtasına oturturken Portekizli çalıştırıcının oyuncularının değerini düşürmekle suçladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2023 Pazar 12:40
Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya Zaniolo suçlaması! "Değerini düşürdü"

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, geçtiğimiz günlerde Nicolo Zaniolo'yu renklerine bağladı.

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya Zaniolo suçlaması! "Değerini düşürdü"

Sarı-kırmızılı ekip yaptığı KAP bildiriminde, 23 yaşındaki İtalyan futbolcu için 15 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği bildirildi.

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya Zaniolo suçlaması! "Değerini düşürdü"

Kulüp ayrıca bu bedelin 5 sezon yayılarak taksitle ödeneceğini belirtirken Roma'nın sonraki satıştan karın yüzde 20'sini alacağı kaydedildi.

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya Zaniolo suçlaması! "Değerini düşürdü"

Oyuncuyla da 4.5 yıllık mukavele imzalandı.

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya Zaniolo suçlaması! "Değerini düşürdü"

Öte yandan transfer İtalyan basınında da oldukça ses getirdi. Bazı siteler, bu transferi örnek göstererek teknik direktör Jose Mourinho'yu suçladı.

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya Zaniolo suçlaması! "Değerini düşürdü"

La Gazzetta dello Sport, Mourinho'nun oyuncularının değerini düşürdüğünü yazdı.

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya Zaniolo suçlaması! "Değerini düşürdü"

Zaniolo'nun bonservisinin 30 milyon euro olduğunu ancak yıldız ismin 15 milyon euro'ya gittiği vurgulandı.

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya Zaniolo suçlaması! "Değerini düşürdü"

Öte yandan örnek verilen isimler arasında Bournemouth'a transfer olan Vina, Spezia'ya satın alma opsiyonuyla kiralanan Eldor Shomurodov ve yedek kulübesine hapsolan Marash Kumbulla gösterildi.

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya Zaniolo suçlaması! "Değerini düşürdü"

1.90 cm boyundaki Zaniolo, kariyerine Genoa altyapısında başladı. Sırasıyla Fiorentina, Entella ve Roma'da forma giydi.

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