Son Aslan Zaniolo

Süper Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle fırtınalar kopartan Galatasaray sezon başında olduğu gibi ara transfer döneminde de bombayı patlattı ve Roma'da forma giyen Nicolo Zaniolo'yu transfer etti. 23 yaşındaki İtalyan yıldızla 4 buçuk yıllık kesin anlaşmaya varan sarıkırmızılı kulüp, Zaniolo'nun sözleşmesini de hazırladı. 4 aylık periyotta 1.5 milyon euro kazanacak olan Zaniolo'ya önümüzdeki sezon ise yıllık 3.5 milyon euro verilecek. Galatasaray'ın uzun görüşmeler sonrasında Roma ile de 15 milyon euro civarında bir rakama anlaşma yapıldığı gelen haberler arasında... BU bonservise hem oyuncu hem de kulüp performansına göre 5 milyon euro civarında bonuslar eklenecek. Roma'ya uzun vadeli bir ödeme planı sunan Galatasaray'ın parayı nasıl ödeyeceği merak konusu olsa da sarı-kırmızılıların gerekli hazırlıkları yaptığı ifade edildi. Kasasına güçlü tutan yönetimin, ayrıca Victor Nelsson başta önemli oyunculara gelen teklifleri de göz önünde bulundurduğu ifade ediliyor. Nelsson için 20 milyon euro civarında bonservis ücreti konuşuluyor. Ayrıca Sacha Boey, Torreira ve Kerem Aktürkoğlu da Avrupa takımları tarafından yakından takip ediliyor.

SERBEST KALMA BEDELİ 35 MİLYON EURO

Avrupa takımlarının da listesinde bulunan Nicolo Zaniolo'yu almak için yüksek bonservis bedeli ödemeyi göze alan Galatasaray yönetimi, kulübü de sağlama almayı ihmal etmedi. 23 yaşındaki yıldız futbolcu, takımdan ayrılmak istemesi halinde sözleşmesinde 35 milyon euro serbest kalma bedeli getirmek zorunda kalacak.

ZANIOLO KİMDİR?

Toskana doğumlu Zaniolo, futbola Fiorentina altyapısında başladı. 2016'nın ortasında Fiorentina serbest bıraktı ve İtalyan yıldız soluğu Serie B takımı Entella'da aldı. 17 yaşındayken Serie B'de profesyonel olan Zaniolo, buradaki performansıyla İnter'in dikkatini çekti ve 1.8 milyon Euro karşılığı Milano'ya geçti. İnter'de Gençler Ligi'nde oynayan Zaniolo, 13 golle gol kralı oldu. İnter'de A takım forması giyemedi.

BAĞLARI KOPTU

Zanıolo, 2020/21 sezonunu ise çapraz bağ yırtığı nedeniyle oynayamadan kapattı. 2021/22 sezonuna hızlı bir şekilde geri dönen Zaniolo, 42 resmi maçta 8 gol atıp 9 asist yaptı. Zaniolo, bu sezon ise 17 maçta 2 gol atıp 3 asist yaptı. Feyenoord'u 1-0 geçtikleri Konferans Ligi finalinde tek golü kaydetti.

INTER'DEN GELDİ

Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo, 2018 yazında 4.5 milyon euro bedelle İnter'den Roma'ya transfer oldu. 19 yaşında Roma ile 36 resmi maça çıkan Zaniolo, 6 gol atıp 3 asist yaptı.

İNGİLİZLER ALAMADI

Birçok takım, Mourinho ile sorunlar yaşayan ve Roma'dan ayrılmaya karar veren Zaniolo'nun peşindeydi. Ara transfer döneminde Arsenal, Newcastle United, Tottenham ve Bournemouth'un ciddi şekilde gündemine geldi ancak transfer Roma'nın bonservis talebi nedeniyle gerçekleşmedi.

ACIMIZI PAYLAŞTI

Büyük üzüntüye yol açan depremler için bir destek de Nicolo Zaniolo'dan geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan genç yıldız, depremden paylaştığı bir fotoğrafa kalp ve Türkiye bayrağı emojisi koydu. Zoniolo, Trabzonspor galibiyeti sonrasında Galatasaray kulübünün paylaşımlarını beğenmiş ayrıca sarı-kırmızılı oyuncuları takibe almıştı.

BİR GÖRÜŞ ULAŞ UZUNÖNER

Büyük güç katacak

Çok önemli bir transfer hamlesi. Çeşitli anlaşmazlıklardan kaynaklı olarak Premier Lig'e transferi gerçekleşmedi. Nicolo Zaniolo, İtalyan futbolunun büyük umutlar beslediği bir oyuncu. Ağırlıklı olarak forvet arkası ve 10 numara pozisyonlarında görev alıyor. En belirgin özelliklerinden birisi uzaktan attığı etkili şutlar, beklenmedik anlarda tabelayı değiştirir. Varlığı Galatasaray hücum hattına büyük katkı sağlayacaktır. Sarı-kırmızılı takım, birçok önemli takımın listesinde bulunan Zaniolo'yu alarak büyük bir başarıya imza attı.