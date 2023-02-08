Kalpleri duaları bizimle

Türkiye'yi sarsan deprem felaketi için sosyal medyada birçok mesaj paylaşılırken sarı-kırmızılı takımın eski yıldızları da acımızı paylaşmayı ihmal etmedi. İşte o mesajlardan bazıları:

DIDIER DROGBA: Kalbim, düşüncelerim ve dualarım bütün Türk halkıyla birlikte...

PODOLSKI: Geçmiş olsun Türkiye. Depremde hayatını +kaybedenlere Allah'tan rahmet, tüm yaralılara acil şifalar diliyorum. Kalbim sizinle...

FELIPE MELO: Geçmiş olsun ikinci vatanım, kalbim. Dualarım sizinle...

Fatih Terim'le bir fotoğrafını paylaşan dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho da "Türk ve Suriyeli kardeşlerimi kucaklıyorum" ifadesini kullandı.