Zaniolo hazır

Lider G.Saray, hücum bölgesine takviye için Roma'da kadro dışı kalan Zaniolo ismini gündemine almıştı. Sarı-kırmızılılar, İtalyan ekibiyle görüşmelerine devam ederken konuyla ilgili olarak flaş bir gelişme yaşandı. Dünyaca ünlü gazeteci Di Marzio, Fenerbahçe'nin de transfer için devreye girdiğini ifade etti. Ama 23 yaşındaki 10 numara dün yaptığı bir hareketle G.Saray'a gelmek istediğini gösterdi. Cimbom'un Trabzonspor karşısında Mertens ile bulduğu beraberlik golü sonrası sarı kırmızılı takımın resmi İnstagram hesabından gol paylaşımı yapıldı. Zaniolo, bu paylaşımı beğendi.
GALATASARAY TEKLİF SUNDU
BU hareket sonrası, "Bu iş bitmiş. Zaniolo artık parçalı formayı giyer" yorumları yapıldı. Bir başka İtalyan gazeteci Romano da konu ile ilgili haber yaptı. Romano, "Roma kalıcı transfer istiyor, doğrudan kiralamanın yolu yok. G.Saray anlaşmanın şartlarını tartışıyor. Zaniolo, bundan sonraki süreçte Roma'nın planları arasında olmadığı için bu teklif değerlendiriliyor" diye yazdı. G.Saray Zaniolo'yu kiralamak için Roma'ya resmi teklif yaptı. Mourinho'nun kadroda düşünmediği oyuncu için girişimler sürüyor