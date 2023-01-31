Haberler Galatasaray Rekorları parçaladı

Rekorları parçaladı

G.Saray, Okan Buruk idaresinde Süper Lig'de 10 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 olmak üzere 13 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2023 Salı 06:50
Rekorları parçaladı

* G.Saray, Okan Buruk idaresinde Süper Lig'de 10 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 olmak üzere 13 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

*Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig tarihinde bir sezon içerisinde ilk kez üst üste 10 maç kazanma başarısı gösterdi.

*Ligde tek sezonda üst üste en çok galibiyet alan hoca oldu.

*Mustafa Denizli'nin 1987-88 sezonunun son bölümü ile 1988- 1989 sezonunun ilk haftalarında ulaştığı 13 maçlık galibiyet rekorunu egale etti.

EN'LERİN TAKIMI

21. hafta itibariyle Süper Ligin; en az gol yiyen takımı (14)

En çok averajı olan takımı (+48)

Deplasmanda en çok puan toplayan takımı (16)

En fazla şut ve isabetli şut (278/141)

En fazla rakip ceza sahasına giren takımı

En az penaltı kullanan (3)

En az VAR'a gidilen takımı G.Saray...

HERKES GOL ÜRETİYOR

Kaleciler hariç kadrosunda 26 futbolcu bulunduran sarı-kırmızılı takımda, tam 21 oyuncu resmi maçlarda gol katkısı verdi. Kazımcan, Emin Bayram, Metehan, Baran ve Yusuf dışında kalan her oyuncu gol ya da asiste imza atmayı başardı. Galatasaray'ın en çok gol katkısı veren ismi 10 gol ve 3 asistle Bafetimbi Gomis olurken onu 8 gol ve 3 asistle Kerem Aktürkoğlu, 6 gol, 5 asistle Mauro İcardi takip etti.

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