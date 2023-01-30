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Myrto Uzuni'den Galatasaray ve transfer kararı!

Galatasarat'da son dakika transfer haberi... Kısa süre önce sarı kırmızılıların gündemine gelen Myrto Uzuni ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Myrto Uzuni, Galatasaray'ın kendisine olan transfer ilgisine cevabını verdi. Peki, Myrto Uzuni Galatasaray'a transfer olacak mı? İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2023 Pazartesi 11:51
Myrto Uzuni'den Galatasaray ve transfer kararı!

Süper Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde yer alan Galatasaray'da, sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Myrto Uzuni'den Galatasaray ve transfer kararı!

Sarı kırmızılılar, 21. hafta karşılaşmasında Giresunspor'u 4-0 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etmişti.

Myrto Uzuni'den Galatasaray ve transfer kararı!

Cimbom, Giresun karşısındaki 3 puanla ligdeki son 10 maçından da galip ayrılmış oldu.

Myrto Uzuni'den Galatasaray ve transfer kararı!

İyi bir grafik sergileyen ve taraftarını mutlu eden Aslan, transferde de flaş bir hamle yaptı.

Myrto Uzuni'den Galatasaray ve transfer kararı!

Galatasaray, Giresunspor galibiyeti sonrası milli futbolcu Kaan Ayhan ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Myrto Uzuni'den Galatasaray ve transfer kararı!

Sarı kırmızılılar Kaan Ayhan'ın yanı sıra ara transfer döneminin bitimine kadar 1 ya da 2 transfer daha yapmayı planlıyor.

Myrto Uzuni'den Galatasaray ve transfer kararı!

Teknik Direktör Okan Buruk'un da talebinin bu yönde olduğu öğrenildi.

Myrto Uzuni'den Galatasaray ve transfer kararı!

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği isimlerden biri ise İspanya 2. Lig takımlarından Granada'da forma giyen Myrto Uzuni'ydi.

Myrto Uzuni'den Galatasaray ve transfer kararı!

Sarı kırmızılılar, 27 yaşındaki yıldız oyuncuya talip olmuş ve resmi temaslara başlamıştı.

Myrto Uzuni'den Galatasaray ve transfer kararı!

Ancak Granada'nın Uzuni'yi bırakmak istemediği ve yalnızca 12 milyon Euro serbest kalma bedelinin ödenmesi durumunda transfere onay vereceği bildirilmişti.

Myrto Uzuni'den Galatasaray ve transfer kararı!

Myrto Uzuni de Galatasaray'a gidip gitmeyeceğine dair kararını verdi.

Myrto Uzuni'den Galatasaray ve transfer kararı!

Aspor.com.tr editörlerinden Kubilay Açıkgün'ün İspanyol basınından derlediği habere göre, Arnavut futbolcu takımında mutlu olduğunu ifade etti.

Myrto Uzuni'den Galatasaray ve transfer kararı!

Galatasaray ile Leeds United'ın başarılı futbolcuyu transfer etmek istediği ve Uzuni'nin bu ilgiyi inkar etmediği kaydedildi.

Myrto Uzuni'den Galatasaray ve transfer kararı!

Ancak Uzuni'ye yakın kaynakların, oyuncunun İspanya'da mutlu olduğunu ve transferin mümkün olmadığını belirttikleri öğrenildi.

Myrto Uzuni'den Galatasaray ve transfer kararı!

1.78 boyundaki golcünün hedefinin takımıyla birlikte La Liga'ya yükselmek olduğu vurgulandı.

Myrto Uzuni'den Galatasaray ve transfer kararı!

Uzuni, bu sezon toplamda 23 maçta görev aldı.

Myrto Uzuni'den Galatasaray ve transfer kararı!

Hücum hattında kanat ve santrfor olarak görev yapabilen yıldız isim, çıktığı 23 mücadelede 14 gol ve 2 asistle oynadı.

Myrto Uzuni'den Galatasaray ve transfer kararı!

Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan Uzuni, ülke milli takımında ise 28 maçta 5 gol attı.

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