Myrto Uzuni'den Galatasaray ve transfer kararı!

Süper Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde yer alan Galatasaray'da, sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı kırmızılılar, 21. hafta karşılaşmasında Giresunspor'u 4-0 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etmişti.
Süper Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde yer alan Galatasaray'da, sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı kırmızılılar, 21. hafta karşılaşmasında Giresunspor'u 4-0 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etmişti.
İyi bir grafik sergileyen ve taraftarını mutlu eden Aslan, transferde de flaş bir hamle yaptı.
Galatasaray, Giresunspor galibiyeti sonrası milli futbolcu Kaan Ayhan ile anlaşmaya vardığını açıkladı.
Sarı kırmızılılar Kaan Ayhan'ın yanı sıra ara transfer döneminin bitimine kadar 1 ya da 2 transfer daha yapmayı planlıyor.
Teknik Direktör Okan Buruk'un da talebinin bu yönde olduğu öğrenildi.
Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği isimlerden biri ise İspanya 2. Lig takımlarından Granada'da forma giyen Myrto Uzuni'ydi.
Sarı kırmızılılar, 27 yaşındaki yıldız oyuncuya talip olmuş ve resmi temaslara başlamıştı.
Ancak Granada'nın Uzuni'yi bırakmak istemediği ve yalnızca 12 milyon Euro serbest kalma bedelinin ödenmesi durumunda transfere onay vereceği bildirilmişti.
Myrto Uzuni de Galatasaray'a gidip gitmeyeceğine dair kararını verdi.
Aspor.com.tr editörlerinden Kubilay Açıkgün'ün İspanyol basınından derlediği habere göre, Arnavut futbolcu takımında mutlu olduğunu ifade etti.
Galatasaray ile Leeds United'ın başarılı futbolcuyu transfer etmek istediği ve Uzuni'nin bu ilgiyi inkar etmediği kaydedildi.
Ancak Uzuni'ye yakın kaynakların, oyuncunun İspanya'da mutlu olduğunu ve transferin mümkün olmadığını belirttikleri öğrenildi.
1.78 boyundaki golcünün hedefinin takımıyla birlikte La Liga'ya yükselmek olduğu vurgulandı.
Uzuni, bu sezon toplamda 23 maçta görev aldı.
Hücum hattında kanat ve santrfor olarak görev yapabilen yıldız isim, çıktığı 23 mücadelede 14 gol ve 2 asistle oynadı.
Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan Uzuni, ülke milli takımında ise 28 maçta 5 gol attı.
Myrto Uzuni kariyerinde Ferencvaros, NK Lokomotiva, KF Laçi, FK Apolonia ve FK Tomori Berat gibi takımlarda da forma giydi.