Galatsaray'ın transfer hedefi Ianis Hagi için resmi açıklama geldi!

Süper Lig'in lideri Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Sarı kırmızılılar, ilk olarak milli futbolcu Kaan Ayhan'ı kadrosuna kattı.
Cimbom, transfer döneminin sonuna kadar en az 2 takviye daha yapmayı planlıyor.
Süper Lig'in lideri Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Sarı kırmızılılar, ilk olarak milli futbolcu Kaan Ayhan'ı kadrosuna kattı.
Cimbom, transfer döneminin sonuna kadar en az 2 takviye daha yapmayı planlıyor.
Gündeme gelen isimlerden biri ise İskoçya Ligi takımlarından Rangers'ta forma giyen Ianis Hagi'ydi.
Galatasaray, 24 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçmişti.
Sarı kırmızılılar, Hagi transferi için girişimlere başlamıştı.
Hagi'nin Galatasaray'a transferiyle ilgili olarak sürpriz bir gelişme yaşandı.
Rumen yıldızın transferine dair Rangers cephesinden resmi açıklama geldi.
Hagi'nin teknik direktörü Michael Beale, oyuncunun transferine dair konuştu.
Asporcom.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün derlediği habere göre Beale, Hagi'nin Galatasaray'a transferinin önünü kapattı.
İşte o sözler...
"Galatasaray, Hagi'nin kalbine çok yakın"
"Çünkü orada doğdu ve babası orada oynadı"
"Ancal Ianis Hagi birkaç yıl daha Rangers'da kalacak"
"Böylece bu söylentiyi ortadan kaldırabilirim"
SÖZLEŞMESİ 2026'DA SONA ERECEK!
Ianis Hagi'nin, Rangers ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri ise 7 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.
1.82 boyundaki orta saha kariyerinde Genk, Fiorentina ve FC Viitorul gibi takımlarda da boy göstermişti.
Ülke milli takımında da 23 maça çıkan Hagi, 2 gol attı.