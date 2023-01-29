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Galatsaray'ın transfer hedefi Ianis Hagi için resmi açıklama geldi!

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un yönetimden istediği ifade edilen Ianis Hagi'ye dair yeni bir gelişme yaşandı. Bir süredir sakatlığı nedeniyle Rangers forması giyemeyen Hagi hakkında, İskoç ekibinin hocası konuştu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2023 Pazar 12:34
Galatsaray'ın transfer hedefi Ianis Hagi için resmi açıklama geldi!

Süper Lig'in lideri Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Galatsaray'ın transfer hedefi Ianis Hagi için resmi açıklama geldi!

Sarı kırmızılılar, ilk olarak milli futbolcu Kaan Ayhan'ı kadrosuna kattı.

Galatsaray'ın transfer hedefi Ianis Hagi için resmi açıklama geldi!

Cimbom, transfer döneminin sonuna kadar en az 2 takviye daha yapmayı planlıyor.

Galatsaray'ın transfer hedefi Ianis Hagi için resmi açıklama geldi!

Gündeme gelen isimlerden biri ise İskoçya Ligi takımlarından Rangers'ta forma giyen Ianis Hagi'ydi.

Galatsaray'ın transfer hedefi Ianis Hagi için resmi açıklama geldi!

Galatasaray, 24 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçmişti.

Galatsaray'ın transfer hedefi Ianis Hagi için resmi açıklama geldi!

Sarı kırmızılılar, Hagi transferi için girişimlere başlamıştı.

Galatsaray'ın transfer hedefi Ianis Hagi için resmi açıklama geldi!

Hagi'nin Galatasaray'a transferiyle ilgili olarak sürpriz bir gelişme yaşandı.

Galatsaray'ın transfer hedefi Ianis Hagi için resmi açıklama geldi!

Rumen yıldızın transferine dair Rangers cephesinden resmi açıklama geldi.

Galatsaray'ın transfer hedefi Ianis Hagi için resmi açıklama geldi!

Hagi'nin teknik direktörü Michael Beale, oyuncunun transferine dair konuştu.

Galatsaray'ın transfer hedefi Ianis Hagi için resmi açıklama geldi!

Asporcom.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün derlediği habere göre Beale, Hagi'nin Galatasaray'a transferinin önünü kapattı.

Galatsaray'ın transfer hedefi Ianis Hagi için resmi açıklama geldi!

İşte o sözler...

Galatsaray'ın transfer hedefi Ianis Hagi için resmi açıklama geldi!

"Galatasaray, Hagi'nin kalbine çok yakın"

Galatsaray'ın transfer hedefi Ianis Hagi için resmi açıklama geldi!

"Çünkü orada doğdu ve babası orada oynadı"

Galatsaray'ın transfer hedefi Ianis Hagi için resmi açıklama geldi!

"Ancal Ianis Hagi birkaç yıl daha Rangers'da kalacak"

Galatsaray'ın transfer hedefi Ianis Hagi için resmi açıklama geldi!

"Böylece bu söylentiyi ortadan kaldırabilirim"

Galatsaray'ın transfer hedefi Ianis Hagi için resmi açıklama geldi!

SÖZLEŞMESİ 2026'DA SONA ERECEK!

Ianis Hagi'nin, Rangers ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

Galatsaray'ın transfer hedefi Ianis Hagi için resmi açıklama geldi!

Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri ise 7 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

Galatsaray'ın transfer hedefi Ianis Hagi için resmi açıklama geldi!

1.82 boyundaki orta saha kariyerinde Genk, Fiorentina ve FC Viitorul gibi takımlarda da boy göstermişti.

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