GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'nin performansı Avrupa basınında!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 yenerek galibiyet serisine bir yenisini ekledi.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 yenerek galibiyet serisine bir yenisini ekledi.
Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini Mauro Icardi ile Fraport TAV Antalyasporlu Sherel Floranus kendi kalesine attı.
Konuk ekibin golünü ise Luiz Adriano kaydetti.
Lider sarı-kırmızılı takım bu sonuçla puanını 45'e çıkartırken, Fraport TAV Antalyaspor ise 18 puanda kaldı.
Galatasaraylı futbolcular, maçtan sonra tribünlere giderek galibiyet sevincini taraftarlarıyla paylaştı.
Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, orta sahada "üçlü" çektirdi.
Mücadeleye 11'de başlayan Mauro Icardi, 90 dakika sahada kaldı.
Karşılaşmada Galatasaray'ın ilk golünü atan Mauro Icardi, Süper Lig'deki 9. maçında 6. kez ağları havalandırdı.
Arjantinli yıldız futbolcu, ligde daha önce Beşiktaş maçında 2, Corendon Alanyaspor, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe müsabakalarında da birer kez topu filelerle buluşturmuştu.
Icardi'nin performansı sosyal medyayı sallarken Avrupa'da gündem oldu.
Yıldız futbolcunun attığı gol sonrası taraftarlarla bütünleşmesi özellikle Fransa, İtalya ve Arjantin basınında yer buldu.
İşte Icardi'nin golü sonrası atılan manşetlerden bazıları...
LA NACION (ARJANTİN)
"Mauro Icardi, jestleri ve golleriyle Galatasaray taraftarının kalbini kazandı"
L'EQUIPE (FRANSA)
"Mauro Icardi yine gol attı, Galatasaray'a karşı konulamıyor"
NEWSBY (İTALYA)
"Süper Icardi Türkiye'de: Herkesi yerinden oynatan gol sonrası taraftarlardan büyük saygı"
SPORT ITALIA (İTALYA)
"Galatasaraylı Icardi, Antalyaspor karşısında golünü attı"
SPORT MEDIASET (İTALYA)
"Icardi yine golde var. Galatasaray uçuyor"