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GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'nin performansı Avrupa basınında!

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray sahasında ağırladığı Antalyaspor'u 2-1 yendi. Karşılaşmada sarı-kırmızılıların ilk golünü kaydeden Mauro Icardi, Avrupa basınında da manşet oldu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2023 Pazar 11:52
GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'nin performansı Avrupa basınında!

Lider sarı-kırmızılı takım bu sonuçla puanını 45'e çıkartırken, Fraport TAV Antalyaspor ise 18 puanda kaldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'nin performansı Avrupa basınında!

Galatasaraylı futbolcular, maçtan sonra tribünlere giderek galibiyet sevincini taraftarlarıyla paylaştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'nin performansı Avrupa basınında!

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, orta sahada "üçlü" çektirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'nin performansı Avrupa basınında!

Icardi'nin performansı sosyal medyayı sallarken Avrupa'da gündem oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'nin performansı Avrupa basınında!

Yıldız futbolcunun attığı gol sonrası taraftarlarla bütünleşmesi özellikle Fransa, İtalya ve Arjantin basınında yer buldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'nin performansı Avrupa basınında!

İşte Icardi'nin golü sonrası atılan manşetlerden bazıları...

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'nin performansı Avrupa basınında!

LA NACION (ARJANTİN)

"Mauro Icardi, jestleri ve golleriyle Galatasaray taraftarının kalbini kazandı"

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'nin performansı Avrupa basınında!

L'EQUIPE (FRANSA)

"Mauro Icardi yine gol attı, Galatasaray'a karşı konulamıyor"

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'nin performansı Avrupa basınında!

NEWSBY (İTALYA)

"Süper Icardi Türkiye'de: Herkesi yerinden oynatan gol sonrası taraftarlardan büyük saygı"

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