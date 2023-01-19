Kerem Tunçeri görevden ayrıldı

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı'nda genel direktör Kerem Tunçeri, görevinden istifa etti. Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı Genel Direktörlük görevini üstlenen Kerem Tunçeri istifa etmiştir. Kendisine, kulübümüze vermiş olduğu hizmetler için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz" denildi.
Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı'nda genel direktör Kerem Tunçeri, görevinden istifa etti. Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı Genel Direktörlük görevini üstlenen Kerem Tunçeri istifa etmiştir. Kendisine, kulübümüze vermiş olduğu hizmetler için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz" denildi.