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ALANYASPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE 📺 | Alanyaspor - Galatasaray ZTK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan Alanyaspor - Galatasaray müsabakasıyla devam ediyor. Son 16 turu maçında iki takım da kazanmak istiyor. Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Volkan Bayarslan düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alanyaspor - Galatasaray ZTK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? (A Spor canlı izle)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2023 Salı 09:20 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2023 Salı 09:30
ALANYASPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE 📺 | Alanyaspor - Galatasaray ZTK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Alanyaspor - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan Kırbıyık Holding Stadı'nda devam ediyor. Volkan Bayarslan'ın düdüğüyle başlayacak olan Alanyaspor - Galatasaray mücadelesi için geri sayım sürerken maç ile ilgili tüm detaylar devam ediyor. Peki, Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alanyaspor - Galatasaray maçı 17 Ocak Salı günü saat 20.30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

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Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, tek maç eleme usulüne göre yapılacak Alanyaspor mücadelesini kazanarak Türkiye Kupası'nda da yoluna devam etmek istiyor.

Geçen sezon Süper Lig'i 13. bitirdiği için kupaya 3. turdan başlayan Galatasaray, ilk olarak TFF 2. Lig ekibi GMG Kastamonuspor ile karşılaştı. Rakibini 7-0'lık skorla eleyen sarı-kırmızılılar, 4. turda ise TFF 3. Lig temsilcisi Yeşilyurt DÇ Ofspor'u 2-1'le geçti.

Beşinci turda Spor Toto 1. Lig takımı Ankara Keçiörengücü ile eşleşen sarı-kırmızılılar, karşılaşmayı 1-0 kazanarak son 16 turuna yükseldi.

Galatasaray ile Alanyaspor arasında Süper Lig'de yapılan maç, 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Sarı-kırmızılı ekipte, sakatlıkları bulunan Kazımcan Karataş ve Mathias Ross haricinde eksik bulunmuyor.

MUHTEMEL 11'LER

Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Fatih, Balkovec, Umut, Efecan, Zinedine, Efkan, Pererira, Lusamba, A. Hassan

Galatasaray: Okan, Dubois, Emin, Abdülkerim, Emre Taşdemir, Torreira, Berkan, Yunus, Mertens, Rashica, Icardi

RESMİ MÜSABAKALARDA 12 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, oynadığı son 12 resmi maçta mağlubiyet yüzü görmedi.

Son yenilgisini Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Yukatel Kayserispor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, ardından ligde 9, kupada 3 maça çıktı.

Ligde söz konusu karşılaşmalarda 8 galibiyet, 1 beraberlik alan Okan Buruk'un öğrencileri, kupadaki 3 maçı da kazandı.

Bu müsabakalarda 36 gol atan Galatasaray, kalesinde ise sadece 7 gol gördü.

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