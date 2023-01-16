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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray duyurdu! Oğulcan Çağlayan Pendikspor'da

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray, sezonun ilk yarısında Giresunspor forması giyen Oğulcan Çağlayan'ın Pendikspor'a kiralık olarak transfer olduğunu duyurdu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2023 Pazartesi 12:56 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2023 Pazartesi 13:01
TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray duyurdu! Oğulcan Çağlayan Pendikspor'da

Galatasaray Kulübü, sezonun ilk yarısını Bitexen Giresunspor'da geçiren Oğulcan Çağlayan'ın Pendikspor'a kiralandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Oğulcan Çağlayan'ın 2022-2023 sezonunda bedelsiz geçici transferi için Giresunspor ile aralarındaki sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi.

Oğulcan'ın sezonun kalan yarısı için bedelsiz geçici transferi konusunda Pendikspor ile anlaşmaya varıldığı kaydedildi. Tecrübeli futbolcunun ücretlerinin tamamının Pendikspor tarafından ödeneceği aktarıldı.

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