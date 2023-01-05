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GALATASARAY HABERLERİ - Ahmet Çakar Galatasaray-Ankaragücü maçını yorumladı!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında konuk ettiği Ankaragücü'nü 2-1 yenerek yeniden liderlik koltuğuna oturdu. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar da mücadeleyi çarpıcı sözlerle yorumladı. İşte o yazı... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2023 Perşembe 07:57
GALATASARAY HABERLERİ - Ahmet Çakar Galatasaray-Ankaragücü maçını yorumladı!

AHMET ÇAKAR - KORKUTUCU MESAJLAR VERDİ

Galatasaray birkaç haftadır zor kazanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Ahmet Çakar Galatasaray-Ankaragücü maçını yorumladı!

İstanbulspor maçını hatırlayın. İkinci yarı tamamen mahkûm oynayan Galatasaray, uzatmalarda az kalsın gol yiyip puan kaybedecekti.

GALATASARAY HABERLERİ - Ahmet Çakar Galatasaray-Ankaragücü maçını yorumladı!

Sivas'ta uzatmalarda attı, rakibin bariz golü verilmedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Ahmet Çakar Galatasaray-Ankaragücü maçını yorumladı!

Dün ise çok korkutucu mesajlar vardı.

GALATASARAY HABERLERİ - Ahmet Çakar Galatasaray-Ankaragücü maçını yorumladı!

Öne geçene kadar fazla problem yok. Yine pozisyon verdiler ama erken yedikleri golden hemen sonra beraberliği bulup sonra da öne geçtiler.

GALATASARAY HABERLERİ - Ahmet Çakar Galatasaray-Ankaragücü maçını yorumladı!

Fakat ondan sonra G.Saray'da yıkım başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Ahmet Çakar Galatasaray-Ankaragücü maçını yorumladı!

Adeta İstanbul'da gol yememeye çalışan, mütevazı bir Anadolu takımı gibi oynamaya başladılar.

GALATASARAY HABERLERİ - Ahmet Çakar Galatasaray-Ankaragücü maçını yorumladı!

Düşünebiliyor musunuz, şampiyonluğa oynayan G.Saray, Ankaragücü gibi vasat bir rakibe karşı kendi evinde kapanıp kontrataklarla gol bulmaya çalışıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Ahmet Çakar Galatasaray-Ankaragücü maçını yorumladı!

Emre Kılınç'ın ikinci yarıda boş kaleye kafayla kaçırdığı top gol olsa G.Saray için çok şey sıkıntıya girerdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Ahmet Çakar Galatasaray-Ankaragücü maçını yorumladı!

Garip olan şu, bu G.Saray lider. Ama sezon başından beri oynadığı futbol ortalamasına baktığımızda asla lider değil.

GALATASARAY HABERLERİ - Ahmet Çakar Galatasaray-Ankaragücü maçını yorumladı!

Birkaç oyuncunun özverisi var ki bunların başında Gomis, Nelsson ve Muslera geliyor. Gerisi sıradan ve sorumsuz.

GALATASARAY HABERLERİ - Ahmet Çakar Galatasaray-Ankaragücü maçını yorumladı!

Hakem Zorbay Küçük için üzülüyorum.

GALATASARAY HABERLERİ - Ahmet Çakar Galatasaray-Ankaragücü maçını yorumladı!

Vücut dili ve kararları oyuncularda karakter olarak değil ama yetenek ve öz güven açısından zafiyet yaratıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Ahmet Çakar Galatasaray-Ankaragücü maçını yorumladı!

Kızmasın, sahada hakemin göstermesi gereken vücut dilinden çok uzak, ezik bir görüntü sergiliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Ahmet Çakar Galatasaray-Ankaragücü maçını yorumladı!

Sonucu etkileyen hatası olmadı.

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