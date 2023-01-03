Haberler Galatasaray Altın değerinde

Altın değerinde

G.Saray, liderlik koltuğunu korumak için sahaya çıkacak. Kazanırsa galibiyet serisi 6’ya çıkacak. Ayrıca F.Bahçe derbi öncesinde büyük moral elde edecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2023 Salı 06:50
Altın değerinde

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Nef Stadyumu'nda yarın oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. 33 puanla liderlik koltuğunda oturan Aslan taraftarı önünde galip gelerek öncelikli olarak ligin zirvesindeki yerini koruma peşinde... Son dönemde büyük bir çıkışa imza atan sarı-kırmızılı ekip deplasmandaki Karagümrük galibiyetiyle başlayan serisini Beşiktaş, Başakşehir, İstanbulspor ve Sivasspor maçlarıyla sürdürdü. Süper Lig'de oynadığı son 5 maçı kazanan Galatasaray, bu sezon üst üste altı galibiyet alan ilk takım olmayı amaçlıyor.

HAMZAOĞLU İLE DUBLE YAPTI

Sarı-kırmızılı ekibi çalıştıran Okan Buruk, bu karşılaşmada puan kaybetmezse teknik direkörlük kariyerinin en uzun serisini egale edecek. Süper Lig'de 5 maç üst üste kazanarak lider olan Galatasaray'ın, bu periyotta Türkiye Kupası'nda da 2 galibiyeti bulunuyor. Yani son 7 resmi maçını kazanan Cimbom, en son bu başarıyı Hamza Hamzaoğlu döneminde elde etmiş ve çifte kupalı şampiyonluğa ulaşmıştı. Geçmişte önce Akhisar'ı Türkiye Kupası'nda mutlu sona taşıyan, son olarak da Başakşehir'i lig şampiyonu yapan Okan Buruk, Galatasaray'ın başında da iki kupalı zafer yaşamak için sabırsızlanıyor.

A.GÜCÜ'NÜN YENİLMEZLİK SERİSİ BİTTİ

G.Saray için Ankaragücü maçı kolay olmayacak. Son olarak Ümraniyespor'a 2-1 yenilen Başkent temsilcisi, öncesinde 5 maçlık yenilmezlik serisi yakalamıştı. Süper Lig'de 16 puan toplayarak 13. sırada kendine yer bulan sarı-lacivertli ekipte, Ali Sowe ile Giorgi Beridze 4'er golle en skorer oyuncu konumunda. Ayrıca iki takım son olarak Süper Lig'de 3 Mart 2021 tarihinde karşı karşıya geldi ve Ankara'da oynanan maçı rakip takım 2-1'lik skorla kazandı.

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