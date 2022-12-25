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Galatasaray'ın transferini Viviano açıkladı! "Luis Alberto..."

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılıların transfer hedefleri arasında yer alan Luis Alberto'ya dair Emiliano Viviano önemli bir açıklamada bulundu. Viviano, Luis Alberto'nun transfer akıbetine dair flaş sözler sarf etti. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2022 Pazar 11:18
Galatasaray'ın transferini Viviano açıkladı! "Luis Alberto..."

Viviano, kısa süre önce İtalya'da bir yayına katıldı.

Galatasaray'ın transferini Viviano açıkladı! "Luis Alberto..."

İtalyan kulüplerini değerlendiren Viviano, Galatasaray'ın transfer hedefine ilişkin de konuştu.

Galatasaray'ın transferini Viviano açıkladı! "Luis Alberto..."

VIVIANO AÇIKLADI
Emiliano Vivano, yaptığı konuşmada Luis Alberto'nun Galatasaray'a yakın olduğunu duyurdu.

Galatasaray'ın transferini Viviano açıkladı! "Luis Alberto..."

İşte Emiliano Viviano'nun konuya dair yaptığı o açıklama:

Galatasaray'ın transferini Viviano açıkladı! "Luis Alberto..."

"Lazio transfer konusunda her zaman çok iyi işler yapıyor.

Galatasaray'ın transferini Viviano açıkladı! "Luis Alberto..."

Yaptığı transferler sonrası ayrılabilecek büyük oyuncular olabiliyor.

Galatasaray'ın transferini Viviano açıkladı! "Luis Alberto..."

Ayrılanlar yerine, aynı kalitede oyuncuları bulabiliyorlar.

Galatasaray'ın transferini Viviano açıkladı! "Luis Alberto..."

Roma da, Lazio gibi önemli yatırımlar yapabiliyor.

Galatasaray'ın transferini Viviano açıkladı! "Luis Alberto..."

Ayrıca, Galatasaray, 4-2-3-1 sistemiyle oynuyor.

Galatasaray'ın transferini Viviano açıkladı! "Luis Alberto..."

Orta sahada Sergio Oliveira ve Torreira ile oynuyorlar.

Galatasaray'ın transferini Viviano açıkladı! "Luis Alberto..."

Forvet arkasına ve kanatlara önem veriyolar. Önemli forvetleri var.

Galatasaray'ın transferini Viviano açıkladı! "Luis Alberto..."

Luis Alberto'nun Fiorentina'ya gitmesi için çok dua ettim ve bunu çok istedim ama Galatasaray'a transferi daha yakın gibi gözüküyor."

Galatasaray'ın transferini Viviano açıkladı! "Luis Alberto..."

G.SARAY'A GOL ATTI
Galatasaray, Dünya Kupası arasında Antalya'da Lazio ile hazırlık maçı oynamış ve sahadan 2-1 yenik ayrılmıştı.

Galatasaray'ın transferini Viviano açıkladı! "Luis Alberto..."

13 Aralık'ta oynanan maça ilk 11'de başlayan Luis Alberto, 46. dakikada şık bir gol attı.

Galatasaray'ın transferini Viviano açıkladı! "Luis Alberto..."

Avrupa'da birçok kulübün radarındaki oyuncuya 18 milyon euro değer biçiliyor.

Galatasaray'ın transferini Viviano açıkladı! "Luis Alberto..."

İspanyol orta saha oyuncusu bu sezon Lazio formasıyla 17 karşılaşmada görev aldı.

Galatasaray'ın transferini Viviano açıkladı! "Luis Alberto..."

Matador orta saha 4 gol 2 asistlik performans sergiledi.

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