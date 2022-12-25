Galatasaray'ın transferini Viviano açıkladı! "Luis Alberto..."

Galatasaray'ın transfer hedefleri arasında yer alan Luis Alberto'ya dair flaş bir açıklama geldi.
Galatasaray'ın transfer hedefleri arasında yer alan Luis Alberto'ya dair flaş bir açıklama geldi.
İtalyan basını, kısa süre önce Luis Alberto'ya Galatasaray'ın ilgisinin olduğunu duyurmuştu.
Sarı kırmızılıların, transfer girişimine dair Karagümrük'ün başarılı kalecisi Emiliano Viviano'dan açıklama geldi.
Viviano, kısa süre önce İtalya'da bir yayına katıldı.
İtalyan kulüplerini değerlendiren Viviano, Galatasaray'ın transfer hedefine ilişkin de konuştu.
VIVIANO AÇIKLADI
Emiliano Vivano, yaptığı konuşmada Luis Alberto'nun Galatasaray'a yakın olduğunu duyurdu.
İşte Emiliano Viviano'nun konuya dair yaptığı o açıklama:
"Lazio transfer konusunda her zaman çok iyi işler yapıyor.
Yaptığı transferler sonrası ayrılabilecek büyük oyuncular olabiliyor.
Ayrılanlar yerine, aynı kalitede oyuncuları bulabiliyorlar.
Roma da, Lazio gibi önemli yatırımlar yapabiliyor.
Ayrıca, Galatasaray, 4-2-3-1 sistemiyle oynuyor.
Orta sahada Sergio Oliveira ve Torreira ile oynuyorlar.
Forvet arkasına ve kanatlara önem veriyolar. Önemli forvetleri var.
Luis Alberto'nun Fiorentina'ya gitmesi için çok dua ettim ve bunu çok istedim ama Galatasaray'a transferi daha yakın gibi gözüküyor."
G.SARAY'A GOL ATTI
Galatasaray, Dünya Kupası arasında Antalya'da Lazio ile hazırlık maçı oynamış ve sahadan 2-1 yenik ayrılmıştı.
13 Aralık'ta oynanan maça ilk 11'de başlayan Luis Alberto, 46. dakikada şık bir gol attı.
Avrupa'da birçok kulübün radarındaki oyuncuya 18 milyon euro değer biçiliyor.
İspanyol orta saha oyuncusu bu sezon Lazio formasıyla 17 karşılaşmada görev aldı.
Matador orta saha 4 gol 2 asistlik performans sergiledi.