Galatasaray İstanbulspor maçı sonrası Dries Mertens'ten liderlik sözleri!

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, İstanbulspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Kazanmanın önemine vurgu yapan Mertens "Mutluyum. En önemlisi kazanmaktı. 3 puanı aldık. Bıraktığımız yerden devam ettik. 4 maç üst üste kazandık. Liderliği bırakmamaya çalışacağız." dedi.

Belçikalı yıldız "Takım çok koştu. Çok baskı yaptık. İlk yarıyı domine ettik. 3-4 olabilirdi. İkinci yarıyı geliştirmemiz gerekiyor. Bunlara dikkat edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Dries Mertens ayrıca "Duran toplarda çalıştığımız şeylerin bazılarını sahaya yansıtabildik, böyle de devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.



