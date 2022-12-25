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Galatasaray İstanbulspor maçı sonrası Dries Mertens'ten liderlik sözleri!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında İstanbulspor'u 2-1 mağlup ederek zirveye yerleşti. Sarı-kırmızılıların Belçikalı yıldızı Dries Mertens, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Kazanmanın önemli olduğunu söyleyen Mertens, "Liderliği bırakmamaya çalışacağız" dedi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2022 Pazar 21:54
Galatasaray İstanbulspor maçı sonrası Dries Mertens'ten liderlik sözleri!

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, İstanbulspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Kazanmanın önemine vurgu yapan Mertens "Mutluyum. En önemlisi kazanmaktı. 3 puanı aldık. Bıraktığımız yerden devam ettik. 4 maç üst üste kazandık. Liderliği bırakmamaya çalışacağız." dedi.

Belçikalı yıldız "Takım çok koştu. Çok baskı yaptık. İlk yarıyı domine ettik. 3-4 olabilirdi. İkinci yarıyı geliştirmemiz gerekiyor. Bunlara dikkat edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Dries Mertens ayrıca "Duran toplarda çalıştığımız şeylerin bazılarını sahaya yansıtabildik, böyle de devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.


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