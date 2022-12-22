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Morutan radara takıldı

Morutan, Pisa'da sergilediği performansla Serie A takımlarının dikkatini çekti. İtalya Serie B'de 4 gol, 7 asiste ulaşarak büyük beğeni kazanan Rumen yıldızı, Torino'nun transfer listesine aldığı bildirildi. 23 yaşındaki oyuncu da kariyerine İtalya'da devam etmek istiyor. Öte yandan ilk söz satın alma opsiyonu bulunan Pisa'da...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2022 Perşembe 06:50
Morutan radara takıldı
Morutan, Pisa'da sergilediği performansla Serie A takımlarının dikkatini çekti. İtalya Serie B'de 4 gol, 7 asiste ulaşarak büyük beğeni kazanan Rumen yıldızı, Torino'nun transfer listesine aldığı bildirildi. 23 yaşındaki oyuncu da kariyerine İtalya'da devam etmek istiyor. Öte yandan ilk söz satın alma opsiyonu bulunan Pisa'da...
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