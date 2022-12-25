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GALATASARAY HABERLERİ - Boey, Torreira ve Nelsson'la ilgili transfer kararı verildi!
Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Galatasaray'ın bazı yıldızlarına Avrupa kulüplerinden teklifler geliyor. İtalyan basını, sarı-kırmızılıların Boey, Torreira ve Nelsson'la ilgili aldığı kararı duyurdu. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)
Ocak ayında bu isimlerle yolların ayrılıp ayrılmaması belirsizliğini korurken, yönetim transferde kararını verdi. İşte detaylar...
AYRILMALARINA İZİN YOK
aspor.com.tr'den Mehmet Göksel Taşova'nın Tuttomercatoweb'den aktardığı habere göre; Cimbom, 3 isme sansasyonel bir teklif gelmediği sürece ayrılmalarına izin vermeyecek.
G.Saray'ın transfer için 2023 yazını beklemesinin daha iyi olacağı da haberin detaylarında yer aldı.
LUCAS TORREIRA KİMDİR?
Lucas Torreira, 11 Şubat 1996'da Uruguay'ın Fray Bentos kentinde dünyaya geldi. Futbola Wanderers'in altyapısında başlayan Torreira, Ocak 2014'te Pescara'ya transfer oldu. 2015 yazında Sampdoria'ya 3 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Torreira, burada 3 sezon geçirdi. 2018'de Arsenal'e 28.65 milyon Euro bonservis bedeliyle imza attı.
Daha sonrasında kiralık olarak Atletico Madrid ve Fiorentina'da forma giydi. Geçtiğimiz sezon Fiorentina'da 35 maça çıkan Torreira, 5 gol-2 asistlik performans gösterdi. 1.66'lık orta saha oyuncusunun Arsenal ile sözleşmesi 2023'te sona erecek. Torreira'nın güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro...
SACHA BOEY KİMDİR?
13 Eylül 2000 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Rennes altyapısında başladı. Ardından sırasıyla Dijon, Rennes ve Galatasaray formaları giydi. Sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki genç sağ beki 2021 yazında Rennes'den transfer etti.
Cimbom'un kasasından genç oyuncu için 1.1 milyon Euro bonservis bedeli çıktı. Genç yıldızın sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Oyuncunun güncel piyasa değeri 6.5 milyon Euro...
VICTOR NELSSON KİMDİR?
Victor Nelsson, 14 Ekim 1998'de Danimarka'nın Hornbaek kentinde dünyaya geldi. Futbola Nordsjaelland altyapısında başlayan Danimarkalı stoper, 2019 yazında 3.6 milyon Euro'ya Kopenhag'a transfer oldu. Burada başarılı 2 yıl geçiren 24 yaşındaki oyuncu, 7 milyon Euro'ya Galatasaray'a imza attı.
Cimbom'un vazgeçilmezleri arasında yer alan Nelsson, geçtiğimiz sezon 49 maça çıktı ve 1 gol-1 asistlik performans gösterdi. G.Saray'la 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Victor Nelsson'un güncel piyasa değeri ise 14 milyon Euro...