GALATASARAY HABERLERİ - Boey, Torreira ve Nelsson'la ilgili transfer kararı verildi!

Daha sonrasında kiralık olarak Atletico Madrid ve Fiorentina'da forma giydi. Geçtiğimiz sezon Fiorentina'da 35 maça çıkan Torreira, 5 gol-2 asistlik performans gösterdi. 1.66'lık orta saha oyuncusunun Arsenal ile sözleşmesi 2023'te sona erecek. Torreira'nın güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro...