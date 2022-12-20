Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a 20'lik Viking! Norveçli ön libero için ilk temas kuruldu

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a 20'lik Viking! Norveçli ön libero için ilk temas kuruldu

Son dakika spor haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk orta sahaya takviye istiyor. Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, aradığı ismi Norveç'te buldu. Yönetim, Odds'ta forma giyen 20 yaşındaki Filip Rönningen ile ilk teması kurdu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2022 Salı 06:50
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a 20'lik Viking! Norveçli ön libero için ilk temas kuruldu

20 yaşındaki ön liberonun kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a 20'lik Viking! Norveçli ön libero için ilk temas kuruldu

Jörgensen'in güncel piyasa değeri 1.1 milyon Euro.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a 20'lik Viking! Norveçli ön libero için ilk temas kuruldu

Genç oyuncu, altyapısından yetiştiği Odds'ta bu sezon 31 maçta 4 gol ve 4 asist üretti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a 20'lik Viking! Norveçli ön libero için ilk temas kuruldu

Oyuncu, kariyerinde 98 karşılaşmada görev aldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a 20'lik Viking! Norveçli ön libero için ilk temas kuruldu

Norveçli orta saha 8 gol ve 5 asistle 13 gole katkıda bulundu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a 20'lik Viking! Norveçli ön libero için ilk temas kuruldu

Kariyerinde hiç kırmızı kart görmedi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a 20'lik Viking! Norveçli ön libero için ilk temas kuruldu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Torreira ve Midtsjö'nün yükünü azaltmak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a 20'lik Viking! Norveçli ön libero için ilk temas kuruldu

Bu nedenle orta sahaya transfer yapılmasını çok istiyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a 20'lik Viking! Norveçli ön libero için ilk temas kuruldu

Sarı-kırmızılılar, İskandinav ülkelerinden transfer ettiği oyunculardan verim aldığı için bu transferi de çok önemsiyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a 20'lik Viking! Norveçli ön libero için ilk temas kuruldu

Bilindiği gibi Galatasaray'ın kadrosunda Danimarkalı Nelsson, Ross ve Norveçli orta saha Midtsjö yer alıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a 20'lik Viking! Norveçli ön libero için ilk temas kuruldu

Cimbom sezon başında orta sahanın merkezine Torreira ve Midtsjö dışında Oliveira ile Mata'yı transfer etmişti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a 20'lik Viking! Norveçli ön libero için ilk temas kuruldu

Aslan'ın transfer etmek istediği Norveçli genç yıldız Jörgensen, fizik gücünün yanı sıra iyi bir tekniğe sahip.

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