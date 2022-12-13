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Galatasaray Lazio maçı CANLI

FIFA 2022 Dünya Kupası'na verilen arada Galatasaray hazırlıklarına son hız devam ediyor. Sarı kırmızılılar son olarak hazırlık karşılaşmasında İtalya'nın güçlü ekiplerinden Lazio ile kozlarını paylaşıyor. Bu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2022 Salı 18:20 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2022 Salı 18:30
Galatasaray Lazio maçı CANLI

FIFA 2022 Dünya Kupası'na verilen arada Galatasaray çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılar Emirhan Sport Center Stadium'da İtalyan ekibi Lazio ile hazırlık karşılaşmasında karşılaşıyor.

Bu keyif dolu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

CANLI: 1. DEVRE OYNANIYOR

GALATASARAY: 1
LAZIO: 1

4' Barış Alper Yılmaz
11' Felipe Anderson

GALATASARAY - LAZIO MAÇI İLK 11'LER

Galatasaray: Okan, Abdülkerim, Emin, P.van Aanholt, S.Boey, Metehan, F. Midtsjö, Y.Demir, J.Mata, Kerem, Barış Alper

Lazio: Lazio: Provedel, Romagnoli, Marusic, Casale, Lazzari, Basic, Cataldi, Anderson, Alberto, Pedro, Immobile

GALATASARAY - LAZIO MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Lazio TSİ 18.00'de başladı. Mücadele SPOR SMART'tan canlı olarak yayınlanıyor.

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