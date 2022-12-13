Galatasaray Lazio maçı CANLI

FIFA 2022 Dünya Kupası'na verilen arada Galatasaray çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılar Emirhan Sport Center Stadium'da İtalyan ekibi Lazio ile hazırlık karşılaşmasında karşılaşıyor.
Bu keyif dolu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
CANLI: 1. DEVRE OYNANIYOR
GALATASARAY: 1
LAZIO: 1
4' Barış Alper Yılmaz
11' Felipe Anderson
GALATASARAY - LAZIO MAÇI İLK 11'LER
Galatasaray: Okan, Abdülkerim, Emin, P.van Aanholt, S.Boey, Metehan, F. Midtsjö, Y.Demir, J.Mata, Kerem, Barış Alper
Lazio: Lazio: Provedel, Romagnoli, Marusic, Casale, Lazzari, Basic, Cataldi, Anderson, Alberto, Pedro, Immobile
GALATASARAY - LAZIO MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?
Galatasaray - Lazio TSİ 18.00'de başladı. Mücadele SPOR SMART'tan canlı olarak yayınlanıyor.