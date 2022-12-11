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Galatasaraylı Victor Nelsson'dan transfer açıklaması!

Galatasaray'ın Danimarkalı yıldızı Victor Nelsson, takımının Antalya kampında açıklamalarda bulundu. İşte Nelsson'un o sözleri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2022 Pazar 11:17 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2022 Pazar 11:33
Galatasaraylı Victor Nelsson'dan transfer açıklaması!

Galatasaray'ın yıldızı Nelsson, basın mensuplarına konuştu.

İşte Nelsson'un açıklamalarından notlar:

Genelde daha fazla deneyimli oyuncu olduğunu düşünüyorum. Daha az gol yiyoruz. O yüzden de maçı kazanıyoruz. Bu sezon geçen seneye göre daha deneyimli futbolcular var.

Diğer takımların ne yaptığı bizi ilgilendirmiyor. Biz kendi maçlarımızı kazanmak için uğraşacağız.

"MARCAO GİTMİŞ ABDÜLKERİM GELMİŞ ÖNEMİ YOK"

Performansım daha çok takımla ilgili. Marcao'nun gitmesi veya Abdülkerim'in gelmesi önemli değil. Çok iyi bir takımımız var. Ve arkadaşlarımız bize çok yardımcı oluyor. Özellikle Torreira defanstaki oyunculara çok yardımcı oluyor.

"ICARDI BURADA OLDUĞU İÇİN MUTLUYUZ"

Mauro Icardi iyi bir oyuncu. Takımdaki herkes ve taraftarlar da burada olduğu için mutludur diye düşünüyorum.;

TRANSFER KONUSU
"Odaklandığım şey Galatasaray. Transfer konularına enerjimi harcamıyorum. Galatasaray ile şampiyon olmak; hedefim bu."

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