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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın gözdesine sürpriz talip!

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a transferde Brezilya'dan rakip çıktı. Orta saha mevkisine takviye yapmak için kolları sıvayan sarı-kırmızılılar, bir süredir Kolombiyalı futbolcu Gustavo Cuellar'ı listesinde bulunduruyor. Cimbom'un yakından takip ettiği 30 yaşındaki orta sahaya Vasco da Gama'nın ilgi gösterdiği iddia edildi. İşte flaş gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2022 Cuma 15:50
BURAK ŞENTÜRK
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın gözdesine sürpriz talip!

Orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, bir süredir transfer çalışmalarına devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın gözdesine sürpriz talip!

Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden sarı-kırmızılılar, ocak ayını da hareketli geçirecek.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın gözdesine sürpriz talip!

Nokta atışı takviyeler yapmayı planlayan Cimbom'da liste şekillenmeye başladı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın gözdesine sürpriz talip!

Orta saha bölgesinde öne çıkan isim Al Hilal forması giyen Gustavo Cuellar oldu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın gözdesine sürpriz talip!

Sarı-kırmızılıların transfer gündeminde olan 30 yaşındaki futbolcu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın gözdesine sürpriz talip!

Galatasaray'ın ilgi gösterdiği Cuellar'a Brezilya'dan talip çıktı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın gözdesine sürpriz talip!

Goal Brezilya'nın haberine göre; Vasco da Gama, Gustavo Cuellar'ı kadrosuna katmak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın gözdesine sürpriz talip!

Söz konusu haberde; Kolombiyalı oyuncunun, Vasco da Gama'nın 2023 için aradığı profile uyduğu ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın gözdesine sürpriz talip!

30 yaşındaki 6 numaranın kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın gözdesine sürpriz talip!

Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın gözdesine sürpriz talip!

Cuellar, 2019 yılından beri Suudi Arabistan Ligi'nde forma giyiyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın gözdesine sürpriz talip!

Yıldız isim, 6 numara dışında 8 numarada da forma giyebiliyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın gözdesine sürpriz talip!

Al Hilal, 2019 yılında tecrübeli futbolcu için 7.4 milyon Euro bonservis ödemesi yapmıştı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın gözdesine sürpriz talip!

Kolombiyalı futbolcu, ülkesinin milli takımında 24 karşılaşmada görev aldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın gözdesine sürpriz talip!

Bu maçlarda 1 gol kaydetti.

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