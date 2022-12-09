TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın gözdesine sürpriz talip!

Orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, bir süredir transfer çalışmalarına devam ediyor.
Orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, bir süredir transfer çalışmalarına devam ediyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden sarı-kırmızılılar, ocak ayını da hareketli geçirecek.
Nokta atışı takviyeler yapmayı planlayan Cimbom'da liste şekillenmeye başladı.
Orta saha bölgesinde öne çıkan isim Al Hilal forması giyen Gustavo Cuellar oldu.
Sarı-kırmızılıların transfer gündeminde olan 30 yaşındaki futbolcu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Galatasaray'ın ilgi gösterdiği Cuellar'a Brezilya'dan talip çıktı.
Goal Brezilya'nın haberine göre; Vasco da Gama, Gustavo Cuellar'ı kadrosuna katmak istiyor.
Söz konusu haberde; Kolombiyalı oyuncunun, Vasco da Gama'nın 2023 için aradığı profile uyduğu ifade edildi.
30 yaşındaki 6 numaranın kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.
Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Cuellar, 2019 yılından beri Suudi Arabistan Ligi'nde forma giyiyor.
Yıldız isim, 6 numara dışında 8 numarada da forma giyebiliyor.
Al Hilal, 2019 yılında tecrübeli futbolcu için 7.4 milyon Euro bonservis ödemesi yapmıştı.
Kolombiyalı futbolcu, ülkesinin milli takımında 24 karşılaşmada görev aldı.
Bu maçlarda 1 gol kaydetti.