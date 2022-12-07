Deniz Undav transferinde Galatasaray'a 4 rakip!

Galatasaray'da Dünya Kupası arasında transfer çalışmaları sürüyor.
8+3 yabancı kuralı nedeniyle sıkıntı yaşayan Cimbom, Brighton forması giyen Deniz Undav'ı gündemine almıştı.
Galatasaray'da Dünya Kupası arasında transfer çalışmaları sürüyor.
8+3 yabancı kuralı nedeniyle sıkıntı yaşayan Cimbom, Brighton forması giyen Deniz Undav'ı gündemine almıştı.
26 yaşındaki forvetin transferinde sıcak bir gelişme yaşandı.
aspor.com.tr editörü Bora Salgın'ın Alman basınından derlediği habere göre, Deniz Undav'la ilgilenen takımlar bir hayli arttı.
26 yaşındaki golcü ile; Schalke 04, Köln, Hertha Berlin, Galatasaray ve Fransa'dan bir kulübün ilgilendiği ifade edildi.
Brighton formasıyla forma şansı bulamayan golcü oyuncu İngiltere'den ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi.
Deniz Undav, Kasım 2021 Sport1'e verdiği bir röportajda; "Schalke için ikinci ligde oynarım" demişti.
Belçika'da Union Saint Gilloise formasıyla yıldızını parlatan tecrübeli oyuncu, bu sezon Brighton'da 10 maçta 1 gol kaydetti.
DENİZ UNDAV KİMDİR?
19 Temmuz 1996 tarihinde Almanya'nın Achim kentinde dünyaya gelen Deniz Undav, futbola TSV Achim altyapısında başladı.
Werder Bremen, SC Weyhe ve TSV Havelse formalarını da giyen 25 yaşındaki forvet, 2015 yılında TSV Havelse ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Belçika'da 25 maçta 19 gol ve 10 asistlik bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çeken Deniz Undav'ın Premier Lig'e transfer oldu.
İngiliz ekibi Brighton Deniz Undav'ı 7 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer etti.
Alman vatandaşlığı da bulunan futbolcunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro.
İşte Alman basınına yansıyan haber...