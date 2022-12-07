Haberler Galatasaray Deniz Undav transferinde Galatasaray'a 4 rakip!

Deniz Undav transferinde Galatasaray'a 4 rakip!

Galatasaray; Brighton'ın Alman forveti Deniz Undav'ı transfer etmek istiyordu. 26 yaşındaki oyuncunun transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Alman basınının haberine göre Deniz Undav'ı kadrosuna katmak için birçok kulübün transfer yarışına girdiğini belirtti.. İşte ayrıntılar... (Gs spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2022 Çarşamba 17:05 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2022 Çarşamba 17:07
Deniz Undav transferinde Galatasaray'a 4 rakip!

Galatasaray'da Dünya Kupası arasında transfer çalışmaları sürüyor.

Deniz Undav transferinde Galatasaray'a 4 rakip!

Sarı-kırmızılı ekipte devre arasında Seferovic ve Gomis'in takımdan ayrılma ihtimali doğdu.

Deniz Undav transferinde Galatasaray'a 4 rakip!

8+3 yabancı kuralı nedeniyle sıkıntı yaşayan Cimbom, Brighton forması giyen Deniz Undav'ı gündemine almıştı.

Deniz Undav transferinde Galatasaray'a 4 rakip!

26 yaşındaki forvetin transferinde sıcak bir gelişme yaşandı.

Deniz Undav transferinde Galatasaray'a 4 rakip!

aspor.com.tr editörü Bora Salgın'ın Alman basınından derlediği habere göre, Deniz Undav'la ilgilenen takımlar bir hayli arttı.

Deniz Undav transferinde Galatasaray'a 4 rakip!

26 yaşındaki golcü ile; Schalke 04, Köln, Hertha Berlin, Galatasaray ve Fransa'dan bir kulübün ilgilendiği ifade edildi.

Deniz Undav transferinde Galatasaray'a 4 rakip!

Brighton formasıyla forma şansı bulamayan golcü oyuncu İngiltere'den ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi.

Deniz Undav transferinde Galatasaray'a 4 rakip!

Deniz Undav, Kasım 2021 Sport1'e verdiği bir röportajda; "Schalke için ikinci ligde oynarım" demişti.

Deniz Undav transferinde Galatasaray'a 4 rakip!

Belçika'da Union Saint Gilloise formasıyla yıldızını parlatan tecrübeli oyuncu, bu sezon Brighton'da 10 maçta 1 gol kaydetti.

Deniz Undav transferinde Galatasaray'a 4 rakip!

DENİZ UNDAV KİMDİR?

19 Temmuz 1996 tarihinde Almanya'nın Achim kentinde dünyaya gelen Deniz Undav, futbola TSV Achim altyapısında başladı.

Deniz Undav transferinde Galatasaray'a 4 rakip!

Werder Bremen, SC Weyhe ve TSV Havelse formalarını da giyen 25 yaşındaki forvet, 2015 yılında TSV Havelse ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Deniz Undav transferinde Galatasaray'a 4 rakip!

Almanya'da Braunschweig II ve SV Meppen formalarını da giyen 1.78 boyundaki golcü, 2020/2021 sezonunun başında Belçika ekibi Union SG'ye transfer oldu.

Deniz Undav transferinde Galatasaray'a 4 rakip!

Belçika'da 25 maçta 19 gol ve 10 asistlik bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çeken Deniz Undav'ın Premier Lig'e transfer oldu.

Deniz Undav transferinde Galatasaray'a 4 rakip!

İngiliz ekibi Brighton Deniz Undav'ı 7 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer etti.

Deniz Undav transferinde Galatasaray'a 4 rakip!

Alman vatandaşlığı da bulunan futbolcunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro.

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