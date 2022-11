Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens'ten Okan Buruk'a övgü dolu sözler!

Katrin Kerkhofs, "En büyük sürpriz tabii ki oğlumuz. Bunun yanında çok hızlı sürpriz yapar Dries. Mesela benim doğum günüm eylül ayında ve bir sabah uyandığımızda bana valizimi hazırlamamı söyledi. O gün Bodrum'a gittik. Ailemiz ve arkadaşlarımız da oradaydı. Bu yıl benim için yaptığı en son ve en güzel sürpriz buydu. Çocuğumuz için ayrı, bizim için ayrı bir şarkı var. Çocuğumuz için olan Elton John'un "How wonderful life is" adlı şarkı. Bizim şarkımız da düğünümüzde çalan "Let me love you" adlı şarkı." ifadelerini kullandı.