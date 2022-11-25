Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens'ten Okan Buruk'a övgü dolu sözler!

"OKAN HOCA HER ŞEYİ BİLİYOR"

Okan Buruk hakkında konuşan Belçikalı yıldız, "Okan Hoca'nın bana karşı çok olumlu olduğunu düşünüyorum. Benim gelmemi çok fazla da istemişti. Aslında eskiyi de temsil ediyor. Eskiden oyuncuydu, şimdi hoca ve yine iyi işler başaracağını düşünüyorum. Çünkü her şeyi biliyor. Bizim tam olarak neye ihtiyacımız olduğunu dile getirebiliyor." dedi. Maurizio Sarri hakkında sözlerine devam eden Mertens, "Kendisine çok çok teşekkür etmek istiyorum çünkü ben normalde sol kanat oynarken beni hücum hattına aldı ve çok fazla gol atmaya başladım onun sayesinde. Kariyerimde önemli bir değişiklik yaptı. Bu yüzden çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.