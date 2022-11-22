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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Brezilya'dan flaş iddia! 'G.Saray pusuda bekliyor'

Sezon başında flaş transferler yapan sarı-kırmızılılarda gözler ocak ayında. Kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip için flaş bir iddia ortaya atıldı. Brezilya basınının haberine göre Galatasaray'ın hedefi Gustavo Cuellar. İşte haberin detayları | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2022 Salı 06:50
Brezilya'dan flaş iddia! 'G.Saray pusuda bekliyor'

Galatasaray sezon başı yaptığı flaş transferlerle adından söz ettirdi.

Brezilya'dan flaş iddia! 'G.Saray pusuda bekliyor'

Aslan ocak ayında da kadrosuna yıldız isimleri katmakta kararlı.

Brezilya'dan flaş iddia! 'G.Saray pusuda bekliyor'

Sarı-Kırmızılılar ile ilgili Brezilya basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Brezilya'dan flaş iddia! 'G.Saray pusuda bekliyor'

Takvim'in derlediği habere göre Cimbom'un Kolombiyalı orta saha Gustavo Cuellar ile ilgilendiği iddia edildi.

Brezilya'dan flaş iddia! 'G.Saray pusuda bekliyor'

Eski Flamengo'lu yıldız oyuncunun Gremio ile görüştüğü yazıldı.

Brezilya'dan flaş iddia! 'G.Saray pusuda bekliyor'

Ancak Valencia ve Galatasaray'ın da pusuda beklediği belirtildi.

Brezilya'dan flaş iddia! 'G.Saray pusuda bekliyor'

30 yaşındaki oyuncu Suudi ekibi Al Hilal'de forma giyiyor.

Brezilya'dan flaş iddia! 'G.Saray pusuda bekliyor'

6 numaranın kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

Brezilya'dan flaş iddia! 'G.Saray pusuda bekliyor'

Cuellar'ın güncel piyasa değeri 5 milyon euro.

Brezilya'dan flaş iddia! 'G.Saray pusuda bekliyor'

2019 yılından beri Suudi Arabistan Ligi'nde forma giyiyor.

Brezilya'dan flaş iddia! 'G.Saray pusuda bekliyor'

9.2 MİLYON EURO ÖDENDİ

6 numara dışında 8 numarada da forma giyebiliyor.

Brezilya'dan flaş iddia! 'G.Saray pusuda bekliyor'

Cuellar için şimdiye kadar 9.2 milyon euro bonservis bedeli ödendi.

Brezilya'dan flaş iddia! 'G.Saray pusuda bekliyor'

Al Hilal kulübü, 2019 yılında tecrübeli futbolcu için 7.4 milyon Euro bonservis ödemesi yapmıştı.

Brezilya'dan flaş iddia! 'G.Saray pusuda bekliyor'

Tecrübeli isim kariyerinde 384 karşılaşmada forma giydi.

Brezilya'dan flaş iddia! 'G.Saray pusuda bekliyor'

Yıldız 3 gol atarken 11 de asiste imza attı.

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