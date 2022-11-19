Morutan Galatasaray'a dönecek mi? Menajeri konuştu!

Bonservisi Galatasaray'da bulunan ve İtalya Serie B ekibi Pisa'da forma giyen Olimpiu Morutan'ın geleceğine ilişkin menajeri Victor Becali açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
Bonservisi Galatasaray'da bulunan ve İtalya Serie B ekibi Pisa'da forma giyen Olimpiu Morutan'ın geleceğine ilişkin menajeri Victor Becali açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
"Morutan'a başından beri güvendik ancak mucizevi bir şey olmadı.
Hepiniz biliyorsunuz, biz de biliyoruz ki Morutan çok yetenekli bir futbolcu.
Antrenmanlarda daha çok çalışacak.
Yine bir büyük transfer mi istiyor? (Galatasaray gibi) Bu çok iyi.
Şu andan itibaren ne olacağını göreceğiz. Önümüzdeki aylarda Morutan'ın geleceği netleşecek.
Bonservisinin alınması için ilk seçeneğin Pisa'da olduğunu söyleyebilirim.
Pisa, onu Galatasaray'dan bir yıllığına kiraladı ve Mayıs ayına kadar bonservisini alabilirler.
Eğer bonservisini almazlarsa, Galatasaray'da dönecek.
Önümüzdeki yazdan itibaren nasıl kararlar verilecek göreceğiz.
Şu anda hiçbir şey netleşmiş değil, bunları konuşmak için çok erken.
Şüpheniz olmasın ki Morutan en iyisini yapmaya devam edecek."
Galatasaray, Morutan'ın satın alma opsiyonunu 5.5 milyon euro olarak belirledi.
Rumen yıldız, bu sezon Pisa'da 12 maça çıkarken 4 gol 3 asist üretti.
Öte yandan Morutan, Romanya Milli Takımı ile 4 maça çıktı.
Genç yetenek, Romanya U21 ve Romanya U19 formaları da giymişti.