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Morutan Galatasaray'a dönecek mi? Menajeri konuştu!

Galatasaray'ın sezon başında İtalya Serie B ekibi Pisa'ya kiraladığı Morutan, takımında harikalar yaratıyor. Rumen yıldızın son durumunu, Morutan'ın menajeri Victor Becali konuştu. Becali, Morutan'ın transferine dair önemli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2022 Cumartesi 16:34
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Morutan Galatasaray'a dönecek mi? Menajeri konuştu!

Bonservisi Galatasaray'da bulunan ve İtalya Serie B ekibi Pisa'da forma giyen Olimpiu Morutan'ın geleceğine ilişkin menajeri Victor Becali açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Morutan Galatasaray'a dönecek mi? Menajeri konuştu!

"Morutan'a başından beri güvendik ancak mucizevi bir şey olmadı.

Morutan Galatasaray'a dönecek mi? Menajeri konuştu!

Hepiniz biliyorsunuz, biz de biliyoruz ki Morutan çok yetenekli bir futbolcu.

Morutan Galatasaray'a dönecek mi? Menajeri konuştu!

Antrenmanlarda daha çok çalışacak.

Morutan Galatasaray'a dönecek mi? Menajeri konuştu!

Yine bir büyük transfer mi istiyor? (Galatasaray gibi) Bu çok iyi.

Morutan Galatasaray'a dönecek mi? Menajeri konuştu!

Şu andan itibaren ne olacağını göreceğiz. Önümüzdeki aylarda Morutan'ın geleceği netleşecek.

Morutan Galatasaray'a dönecek mi? Menajeri konuştu!

Bonservisinin alınması için ilk seçeneğin Pisa'da olduğunu söyleyebilirim.

Morutan Galatasaray'a dönecek mi? Menajeri konuştu!

Pisa, onu Galatasaray'dan bir yıllığına kiraladı ve Mayıs ayına kadar bonservisini alabilirler.

Morutan Galatasaray'a dönecek mi? Menajeri konuştu!

Eğer bonservisini almazlarsa, Galatasaray'da dönecek.

Morutan Galatasaray'a dönecek mi? Menajeri konuştu!

Önümüzdeki yazdan itibaren nasıl kararlar verilecek göreceğiz.

Morutan Galatasaray'a dönecek mi? Menajeri konuştu!

Şu anda hiçbir şey netleşmiş değil, bunları konuşmak için çok erken.

Morutan Galatasaray'a dönecek mi? Menajeri konuştu!

Şüpheniz olmasın ki Morutan en iyisini yapmaya devam edecek."

Morutan Galatasaray'a dönecek mi? Menajeri konuştu!

Galatasaray, Morutan'ın satın alma opsiyonunu 5.5 milyon euro olarak belirledi.

Morutan Galatasaray'a dönecek mi? Menajeri konuştu!

Rumen yıldız, bu sezon Pisa'da 12 maça çıkarken 4 gol 3 asist üretti.

Morutan Galatasaray'a dönecek mi? Menajeri konuştu!

Öte yandan Morutan, Romanya Milli Takımı ile 4 maça çıktı.

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