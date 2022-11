Adnan Polat'tan şampiyonluk yorumu! "Galatasaray..."

Sarı-kırmızılı kulübün 2008-2011 yılları arasında başkanlığını yapan Adnan Polat, AA muhabirine Okan Buruk yönetimindeki futbol takımının performansı, idari ibrasızlıklar nedeniyle yaşadığı küskünlük ile mevcut başkan Dursun Özbek'in oluşturmaya çalıştığı birlik ve beraberlik ortamıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sezon başında teknik direktörlüğe Okan Buruk'un getirilmesine çok sevindiğini aktaran Polat, "Okan Buruk'un teknik direktör olması beni çok memnun etti. Okan, Galatasaray altyapısındaydı ve 16 yaşında A takıma almıştık. Benim için bir evlat gibidir. Kendisini çok severim. Ona da elimden geldiği kadar yardımcı olmak isterim. Şu anda çok iyi gidiyor." dedi.

Adnan Polat, Galatasaray'ın yeni kurulan bir takım olduğuna değinerek, "Yeni kurulan bir takımın ilk 10-12 haftalık süreci minimum hasarla geçmesi gerek ki takım olacak süreyi kazanmış olsun. Okan Buruk da bunu gayet güzel yaptı. Şu anda liderin 2 puan gerisinde ve takım olmaya doğru gittiği görülüyor. Galatasaray taraftarı da muhteşem bir şekilde takımını destekliyor ve sürece etki ediyor. Böyle devam ederlerse Galatasaray sezonu olması gereken yerde, zirvede bitirir. Bizim de üstümüze bir görev düşerse seve seve yaparız." diye konuştu.

"İDARİ İBRASIZLIĞIN GALATASARAY TÜZÜĞÜNDEN DE KALKMASI LAZIM"

Adnan Polat, idari ibrasızlığın Galatasaray Kulübünün tüzüğünden kalkması gerektiğini dile getirdi.

2011'de idari açıdan ibra edilmediği için görevi bırakmak zorunda kalan Adnan Polat, sonrasında yaşadığı küskünlük nedeniyle uzun süre kulüpten uzak kaldı. Başkan Dursun Özbek'in idari ibrasızlığı tüzükten çıkarmaya çalıştığını hatırlatan Polat, genel kurul üyelerinin geçmiş ibrasızlıkları yok kabul ettiğini kaydetti.

Yargıtay'ın da idari ibrasızlığı hukuka aykırı bulduğunu vurgulayan Adnan Polat, şöyle devam etti:

"Galatasaray'da idari ibrasızlık konusu 2011'de benim başkan olduğum dönemdeki mali kongrede başladı. Ancak daha sonra Yargıtay Genel Kurulu bunu oy birliğiyle yok kabul etti. Bunun Galatasaray tüzüğünden de kalkması lazım. Bu yasaya aykırı bir şey. Dursun Başkan bununla ilgili bir genel kurul yapmak istedi ama çoğunluk toplanamadığı için gerçekleştiremedi. Herhalde yeniden deneyecek. Bunun yapılması gerekir. İdari ibrasızlık o dönemde herkesten çok büyük tepki aldı ve hepimizi çok üzdü. Galatasaray'ı ikiye böldü. Çoğu insan kulübe küstü. Bu küskünlükten dolayı kulüpten uzak durmaya başladılar. Spor kulüpleri ekonomik olarak büyük sıkıntı içinde. Dursun Başkan bu krizi aşmamız için kulüpte birlik ve beraberlik olması gerektiğini söyledi. Galatasaray genel kurulu da buna sağduyu gösterdi. Oy birliği ile idari ibrasızlıklar yok kabul edildi. Bence doğru bir şey yapıldı."

Uzun süre sonra Florya Metin Oktay Tesisleri'ne ve kendi döneminde yapılan Nef Stadı'na giden Polat, "İdari ibrasızlıktan sonra, 'Genel kurul bu idari ibrasızlığı kaldırmadıktan sonra Galatasaray'dan içeri tekrar girmem. Sadece oy kullanmaya gelirim.' demiştim. Yaklaşık 11 sene de gitmedim. Yaptığım stada 11 sene sonra girdim. Dursun başkan, benim bazı tavsiyelerimi de dinledi. Ben de kendisine yardımcı olmaya çalışıyorum. Kendisi ve yönetim kurulundaki arkadaşları büyük bir özveri ile uğraşıyor. Özellikle Erden Timur'un çok koşturduğunu görüyorum. Bizim görevimiz de Galatasaraylı olarak onlara yardımcı olmak." ifadelerini kullandı.

Adnan Polat, başkanlığı döneminde yapılan Nef Stadı'nda 11 yıl sonra gittiği ilk maçta içeri girdiği an Galatasaray'ın gol attığını belirterek, şöyle konuştu:

"Başkan olduğum dönemde Galatasaray'da 24 saat yetmiyordu. Ali Sami Yen Stadı'nın teknik incelemesini yaptırmıştım. Bir an önce çıkmamız gerektiği söylendi. Stadın yapımında çok büyük hatalar olduğunu söylediler. Betonu çok kötüydü. Yıkımını 4-6 ayda diye planladığımız stat, 10 günde yıkıldı. Betonları un gibi dağılıyordu. Teknik rapordan sonra her an bir şey olabilir diye korkuyordum. Onun için stadı açmak için gayret gösterdik. İyi ki öyle yaptık. Kaza veya felaket olduktan sonra ağlayıp sızlamanın bir faydası olmuyor. Bütün acelemiz ondandı. Normalde sezon bittikten sonra çok güzel bir hazırlıkla açabilirdik ama daha fazla risk almak istemedim. Çok uğraş verdik. Saat 04.00'te eve gidiyordum, 08.00'de yeniden geliyordum. Sonrasında ibrasızlık olaylarının olması bizi çok üzdü, gönlümüz kırıldı. Atalarımız, 'Hançer yarası geçiyor da gönül yarası geçmiyor.' derler. Bize de öyle oldu. Dursun başkan, kongrenin sağduyusundan sonra beni maça davet etti. Ben de maça gittim. İlk maç Konyaspor müsabakasıydı ve koltuğa oturduğum an gol oldu. Tesadüf oldu. İkinci bir maça daha gittim. İki kez Florya'ya gittim. Okan hoca ve eski arkadaşlarla oturup sohbet ettik."

"GALATASARAY'IN PROJELERİNİ DOĞRU BULUYORUM"

Adnan Polat, Galatasaray Kulübünün Florya, Mecidiyeköy ve Riva'da geliştirilen konut projeleriyle borçlarını kapatma çalışmasını doğru olduğunu belirtti.

Başkan Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ile fikir alışverişinde bulunduğunu anlatan Polat, "Galatasaray'ın projelerini doğru buluyorum. Rahmetli başkan Mustafa Cengiz bana sorduğunda 'Florya'nın sözleşmesini iptal edebiliyorsanız edin.' dedim. Kendisi de beni dinledi. Galatasaray'ın elinde kalan son değerli gayrimenkul orası. Florya ile ilgili hem Dursun Başkan hem de Erden Timur ile konuşuyorum. Fikir alışverişinde bulunuyoruz. Bence doğru yolda gidiyorlar. İmar durumu çıkıp, Kemerburgaz tamamlandıktan sonra Florya'da yapılacak proje, Galatasaray'ın borçlarını sıfırlayacak ve üzerine ciddi bir kaynak bırakacak. Şu anda başkan ve Erden Timur beraber çalışıyor. İnşaat çok iyi bildiğim konulardan bir tanesi olduğu için benimle istişare ediyorlar. İnşallah zamanında bu projeyi gerçekleştirir, Galatasaray'ı bu ekonomik krizden çıkararak banka borçlarını kapatırlar." diyerek sözlerini tamamladı.