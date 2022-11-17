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TRANSFER HABERİ: Aslan'dan Hazard bombası! G.Saray R.Madrid'le görüştü

Yaz transfer döneminde önemli isimleri kadrosuna katan Cimbom'un durmaya niyeti yok. Cristiano Ronaldo için pusuda bekleyen aslan Real Madrid formasıyla şans bulamayan Belçikalı dünya yıldızını kiralamak için harekete geçti, taraftarlar coştu. Transferin detayları... (GS TRANSFER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2022 Perşembe 06:50
İspanyollar yazdı: Hazard bombası! G.Saray R.Madrid'le görüştü

G.Saray, büyük hayali Cristiano Ronaldo için pusuda bekliyor.

İspanyollar yazdı: Hazard bombası! G.Saray R.Madrid'le görüştü

Ancak dün İspanya kaynaklı bir iddia gündeme bomba gibi düştü.

İspanyollar yazdı: Hazard bombası! G.Saray R.Madrid'le görüştü

Buna göre Cimbom, Real Madrid'in kadroda düşünmediği Eden Hazard için İspanyol kulübüyle görüştü.

İspanyollar yazdı: Hazard bombası! G.Saray R.Madrid'le görüştü

Görüşmenin olumlu geçtiği belirtildi.

İspanyollar yazdı: Hazard bombası! G.Saray R.Madrid'le görüştü

Yıldız isim Real'de bekleneni veremedi.

İspanyollar yazdı: Hazard bombası! G.Saray R.Madrid'le görüştü

G.Saray, Belçikalı yıldızı ara transferde kiralamayı planlıyor.

İspanyollar yazdı: Hazard bombası! G.Saray R.Madrid'le görüştü

Cimbom 31 yaşındaki kanat oyuncusunu ikna etmek için yakın arkadaşı Mertens'i de devreye sokacak.

İspanyollar yazdı: Hazard bombası! G.Saray R.Madrid'le görüştü

EDEN HAZARD KİMDİR?

Kendisi gibi iki kardeşi de futbolcudur. Thorgan Hazard Borussia Dortmund forması giyerken, Kylian Hazard ise Cercle Brugge forması giymektedir. Eden Hazard, 2007-08 sezonunda 4 maça çıktı ve hiç gol atamadı.

İspanyollar yazdı: Hazard bombası! G.Saray R.Madrid'le görüştü

Patlama yaptığı kulüplerden Lille ile ilk maçına 24 Kasım 2007 tarihinde, Nancy maçında çıktı. Maç 2-0 yenilgi ile sonuçlandı. Bu sezon Metz, Sochaux ve PSG maçlarında da forma giydi. Hazard, 2008-09 sezonunda 30 maça çıktı ve 4 gol kaydetti. Lille adına ilk golü ise 20 Eylül 2008 tarihinde, Auxerre karşısında gol atarak kaydetti. Maç 3-2 galibiyet ile sonuçlandı. Bu sezon Saint-Étienne, Sochaux ve Marsilya maçlarında da gol kaydetti. Coupe de France'da Hazard ilk maçına 2 Ocak 2009 tarihinde, Geneviève karşısında çıktı. Maç 3-0 Lille galibiyeti ile sonuçlandı.

İspanyollar yazdı: Hazard bombası! G.Saray R.Madrid'le görüştü

Coupe de France'da ilk golü ise 23 Ocak 2009 tarihinde, Dunkerque karşısında gol atarak kaydetti. Maç 3-0 Lille galibiyeti ile sonuçlandı. Coupe de la Ligue'de Hazard ilk maçına 24 Eylül 2008 tarihinde, Montpellier karşısında çıktı. Maç 4-2 yenilgi ile sonuçlandı. Hazard, 2009-10 sezonunda 37 maça çıktı ve 5 gol kaydetti. Bu sezon Le Mans, Nancy, Lens, Auxerre ve Bordeaux maçlarında gol kaydetti.

İspanyollar yazdı: Hazard bombası! G.Saray R.Madrid'le görüştü

Avrupa Ligi'nde Hazard ilk maçına 17 Eylül 2009 tarihinde, Valencia karşısında çıktı. Maç 1-1 beraberlik ile sonuçlandı. Avrupa Ligi'nde ilk golü ise 22 Ekim 2009 tarihinde, Genoa karşısında gol atarak kaydetti. Maç 3-0 Lille galibiyeti ile sonuçlandı. Avrupa Ligi'nde diğer golü ise 11 Mart 2010 tarihinde, Liverpool karşısında kaydetti. Coupe de la Ligue'de ilk golü ise 13 Ocak 2010 tarihinde, Rennes karşısında gol atarak kaydetti. Maç 3-1 Lille galibiyeti ile sonuçlandı.

İspanyollar yazdı: Hazard bombası! G.Saray R.Madrid'le görüştü

Hazard, 2010-11 sezonunda 38 maça çıktı ve 7 gol kaydetti. 14 Mayıs 2011 tarihinde, Lille Coupe de France'da PSG ile finale kaldı. Hazard bu maçta 90 dakika görev aldı. Maç 1-0 Lille galibiyeti ile bitti. Coupe de France'ı Lille kazanmış oldu. Hazard, 2011-12 sezonunda 38 maça çıktı ve 20 gol kaydetti. 20 Mayıs 2012 tarihinde Hazard, kariyerinin ilk hat-trick'ini Nancy karşısında yaptı. Maç 4-1 galibiyet ile sonuçlandı.

İspanyollar yazdı: Hazard bombası! G.Saray R.Madrid'le görüştü

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Hazard ilk maçına 14 Eylül 2011 tarihinde, CSKA Moskova karşısında çıktı. Maç 2-2 beraberlik ile sonuçlandı.

İspanyollar yazdı: Hazard bombası! G.Saray R.Madrid'le görüştü

27 Temmuz 2011 tarihinde, Lille Trophée des champions'da Marsilya ile finale kaldı. Hazard bu maçta 80 dakika görev aldı ve 1 gol kaydetti. Maç 5-4 Marsilya galibiyeti ile bitti. Trophée des champions'ı Marsilya kazanmış oldu.

İspanyollar yazdı: Hazard bombası! G.Saray R.Madrid'le görüştü

Hazard'ın bundan sonraki kariyeri ise Chelsea'de devam etti. Hazard, Chelsea performansı ile adını tüm dünyaya duyururken, Real Madrid'in uzun süre transfer listesinde yer aldı. Son olarak Madrid ekibine transfer oldu ve kariyerine Real Madrid'de devam etti.

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