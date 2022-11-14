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GALATASARAY HABERLERİ - Transferde hedef Victor Nelsson! 25 milyon euro'luk...

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray defansının başarılı ismi Victor Nelsson'a talip çıktı. Danimarkalı futbolcunun serbest kalma bedeli olan 25 milyon euro'yu gözden çıkardıkları öne sürüldü. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2022 Pazartesi 12:08
TUĞÇE ERGİNKOÇ
GALATASARAY HABERLERİ - Transferde hedef Victor Nelsson! 25 milyon euro'luk...

Süper Lig'e istikrarsız bir başlangıç yapan Galatasaray, son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla toparlandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Transferde hedef Victor Nelsson! 25 milyon euro'luk...

Zirve yarışında iddialı konumda olan sarı-kırmızılıların Danimarkalı defansı Victor Nelsson, yükselen grafiği ile dikkat çekiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Transferde hedef Victor Nelsson! 25 milyon euro'luk...

Yıldız ismi başta İspanya olmak üzere birçok talip çıktı. Son iddia ise El Gol'den geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Transferde hedef Victor Nelsson! 25 milyon euro'luk...

İspanyol sitesinde yer alan habere göre eski Galatasaraylı futbolcu Marcao'nun yanına partner arayan Sevilla, hedefini Nelsson olarak belirledi.

GALATASARAY HABERLERİ - Transferde hedef Victor Nelsson! 25 milyon euro'luk...

Sevilla Sportif Direktörü Monchi'nin, daha önce Galatasaray'da birlikte oynayan ikiliyi İspanya'da buluşturmak istediği ifade edildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Transferde hedef Victor Nelsson! 25 milyon euro'luk...

Öte yandan haberde Nelsson'un 25 milyon euro'luk serbest kalma maddesine dikkat çekildi ancak Sevilla'nın daha önce transferde karlı satışlar yaptığı ve bu rakamın kulüp için sorun olmayacağı kaydedildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Transferde hedef Victor Nelsson! 25 milyon euro'luk...

Ancak transferdeki en önemli engelin; Galatasaray'ın Marcao'nun ardından Nelsson'u da kaybetmek istememesi olduğu bildirildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Transferde hedef Victor Nelsson! 25 milyon euro'luk...

VICTOR NELSSON KİMDİR?

Victor Nelsson, 14 Ekim 1998'de Danimarka'nın Hornbaek kentinde dünyaya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Transferde hedef Victor Nelsson! 25 milyon euro'luk...

Futbola Nordsjaelland altyapısında başlayan Danimarkalı stoper, 2019 yazında 3.6 milyon euro'ya Kopenhag'a transfer oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Transferde hedef Victor Nelsson! 25 milyon euro'luk...

Burada başarılı 2 yıl geçiren 23 yaşındaki oyuncu, 7 milyon euro'ya Galatasaray'a imza attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Transferde hedef Victor Nelsson! 25 milyon euro'luk...

Geçtiğimiz sezon Cimbom'un vazgeçilmezleri arasında yer alan Nelsson, 49 maça çıktı ve 1 gol-1 asistlik performans gösterdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Transferde hedef Victor Nelsson! 25 milyon euro'luk...

Nelsson'un G.Saray'la 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

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