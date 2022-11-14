GALATASARAY HABERLERİ - Transferde hedef Victor Nelsson! 25 milyon euro'luk...

Süper Lig'e istikrarsız bir başlangıç yapan Galatasaray, son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla toparlandı.
Süper Lig'e istikrarsız bir başlangıç yapan Galatasaray, son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla toparlandı.
Zirve yarışında iddialı konumda olan sarı-kırmızılıların Danimarkalı defansı Victor Nelsson, yükselen grafiği ile dikkat çekiyor.
İspanyol sitesinde yer alan habere göre eski Galatasaraylı futbolcu Marcao'nun yanına partner arayan Sevilla, hedefini Nelsson olarak belirledi.
Sevilla Sportif Direktörü Monchi'nin, daha önce Galatasaray'da birlikte oynayan ikiliyi İspanya'da buluşturmak istediği ifade edildi.
Öte yandan haberde Nelsson'un 25 milyon euro'luk serbest kalma maddesine dikkat çekildi ancak Sevilla'nın daha önce transferde karlı satışlar yaptığı ve bu rakamın kulüp için sorun olmayacağı kaydedildi.
Ancak transferdeki en önemli engelin; Galatasaray'ın Marcao'nun ardından Nelsson'u da kaybetmek istememesi olduğu bildirildi.
VICTOR NELSSON KİMDİR?
Victor Nelsson, 14 Ekim 1998'de Danimarka'nın Hornbaek kentinde dünyaya geldi.
Futbola Nordsjaelland altyapısında başlayan Danimarkalı stoper, 2019 yazında 3.6 milyon euro'ya Kopenhag'a transfer oldu.
Burada başarılı 2 yıl geçiren 23 yaşındaki oyuncu, 7 milyon euro'ya Galatasaray'a imza attı.
Geçtiğimiz sezon Cimbom'un vazgeçilmezleri arasında yer alan Nelsson, 49 maça çıktı ve 1 gol-1 asistlik performans gösterdi.
Nelsson'un G.Saray'la 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.
Başarılı oyuncu Danimarka Milli Takımı ile 7 maça çıktı.
Danimarkalı futbolcunun güncel piyasa değeri ise 14 milyon euro...