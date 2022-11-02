Bardakcı sevinci

Galatasaray'ın Süper Lig'in 11. haftasında Corendon Alanyaspor ile yaptığı müsabakada doğrudan kırmızı kart gören Abdülkerim'e Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 2 maç men cezası vermişti. Bardakcı'ya verilen söz konusu cezaya sarı-kırmızılı kulübün itirazını görüşen Tahkim Kurulu, cezayı 1 maça indirdiğini açıkladı. Bir maçlık cezasını 12. haftadaki VavaCars Fatih Karagümrük müsabakasıyla dolduran Abdülkerim Bardakcı, Cumartesi günü Nef Stadı'nda oynanacak Beşiktaş maçında forma giyebilecek. Tecrübeli oyuncunun yokluğunda ilk 11'de başlayan Emin Bayram ise yedek kulübesine çekilecek.