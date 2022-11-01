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Gözler Tahkim’de

Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Abdülkerim Bardakcı derbide forma giyemeyecek. Sarıkırmızılı ekip, Abdülkerim'in cezasının 1 maça indirilmesi adına Tahkim Kurulu'na başvurdu ve şimdi gelecek yanıt bekleniyor. Tahkim Kurulu bugün kararını açıklayacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2022 Salı 06:50
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