Gözler Tahkim’de

Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Abdülkerim Bardakcı derbide forma giyemeyecek. Sarıkırmızılı ekip, Abdülkerim'in cezasının 1 maça indirilmesi adına Tahkim Kurulu'na başvurdu ve şimdi gelecek yanıt bekleniyor. Tahkim Kurulu bugün kararını açıklayacak.
Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Abdülkerim Bardakcı derbide forma giyemeyecek. Sarıkırmızılı ekip, Abdülkerim'in cezasının 1 maça indirilmesi adına Tahkim Kurulu'na başvurdu ve şimdi gelecek yanıt bekleniyor. Tahkim Kurulu bugün kararını açıklayacak.