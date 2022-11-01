Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ | Aslan'dan 21'lik orta sahaya kanca! Uzatma teklifini geri çevirdi

GALATASARAY HABERLERİ | Aslan'dan 21'lik orta sahaya kanca! Uzatma teklifini geri çevirdi

Son dakika haberleri... Galatasaray'da transfer harekatı tüm hızıyla başlamış durumda. Gelecek sezonun da yatırımlarını şimdiden yapmak için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı yönetim, gözünü Belçikalı futbolcu Nicolas Raskin'e çevirdi. İşte detaylar...

SAVAŞ ÇORLU Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2022 Salı 06:50
Savaş ÇORLU
GALATASARAY HABERLERİ | Aslan'dan 21'lik orta sahaya kanca! Uzatma teklifini geri çevirdi

Sezon başında kadrosuna 13 oyuncu takviye yaparak transferde dünya yıldızlarıyla gücüne güç katan Galatasaray ocak ayı gelmeden ara transfer için düğmeye bastı.

GALATASARAY HABERLERİ | Aslan'dan 21'lik orta sahaya kanca! Uzatma teklifini geri çevirdi

Yaz başında Mertens, İcardi ve Mata gibi tecrübeli dünya yıldızlarını alarak gövde gösterisi yapan yönetim yeni yapılandırmayı devam ettirmek için Standard Liege'den Nicolas Raskin'i gündemine aldı.

GALATASARAY HABERLERİ | Aslan'dan 21'lik orta sahaya kanca! Uzatma teklifini geri çevirdi

KABUL ETMEDİ

Belçika ekibi ile kontratı sezon sonunda bitecek olan 21 yaşındaki oyuncu, henüz sözleşmesini uzatmadı.

GALATASARAY HABERLERİ | Aslan'dan 21'lik orta sahaya kanca! Uzatma teklifini geri çevirdi

Yönetim ara transfer döneminde Nicolas Raskin ile ön protokol yaparak yaz transfer döneminde kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Aslan'dan 21'lik orta sahaya kanca! Uzatma teklifini geri çevirdi

Standart Liege'in ise yıldızı parlayan futbolcuyla yeni sözleşme yapmak istediği ancak henüz olumlu yanıt alamadığı öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ | Aslan'dan 21'lik orta sahaya kanca! Uzatma teklifini geri çevirdi

TAM BİR DİNAMO

Nicolas Raskin, ülkesinin Milli takım formasını U15'ten U21'e kadar düzenli olarak giymesi ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

GALATASARAY HABERLERİ | Aslan'dan 21'lik orta sahaya kanca! Uzatma teklifini geri çevirdi

Genç yıldız adayının önümüzdeki günlerde A Milli Takıma çağırılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Aslan'dan 21'lik orta sahaya kanca! Uzatma teklifini geri çevirdi

Bu sezon 15 maçta oynadı, 1 gol, 4 asist üretti.

GALATASARAY HABERLERİ | Aslan'dan 21'lik orta sahaya kanca! Uzatma teklifini geri çevirdi

21 yaşındaki Nicolas Raskin merkez orta sahanın yanı sıra ön libero ve 10 numara pozisyonunda da oynayabiliyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Aslan'dan 21'lik orta sahaya kanca! Uzatma teklifini geri çevirdi

NICOLAS RASKIN KİMDİR?

Nicolas Raskin, 23 Şubat 2001 tarihinde dünyaya gelmiştir.

GALATASARAY HABERLERİ | Aslan'dan 21'lik orta sahaya kanca! Uzatma teklifini geri çevirdi

21 yaşındaki futbolcu Belçika'nın Liege kentinde doğmuştur.

GALATASARAY HABERLERİ | Aslan'dan 21'lik orta sahaya kanca! Uzatma teklifini geri çevirdi

Genç futbolcu 1.78 metre boyunda olup orta sahada görev yapmaktadır.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Buruk'tan flaş Beşiktaş ve F.Bahçe sözleri! 'İşimize gelir'
Dries Mertens Japonya yolcusu
Altında anlık son durum (1 Kasım)
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (31 Ekim)
Kasım 2022 FED faiz toplantısı ne zaman?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bologna geriden gelip kazandı! Bologna geriden gelip kazandı! 01:05
Enes Ünal attı Getafe kazandı! Enes Ünal attı Getafe kazandı! 01:04
Bologna geriden gelip kazandı! Bologna geriden gelip kazandı! 01:03
Enes Ünal attı Getafe kazandı! Enes Ünal attı Getafe kazandı! 00:58
Zafer Başakşehir'in Zafer Başakşehir'in 00:21
Antalya tam gaz Antalya tam gaz 00:19
Daha Eski
Fener silindiri Fener silindiri 00:16
Başakşehir evinde güldü! Başakşehir evinde güldü! 23:39
Bambaşka Batshuayi! Beşiktaş'ta kaçırdıklarını F.Bahçe'de atıyor Bambaşka Batshuayi! Beşiktaş'ta kaçırdıklarını F.Bahçe'de atıyor 23:39
Antalyaspor Sivas'tan galip döndü! Antalyaspor Sivas'tan galip döndü! 23:39
Toroğlu duyurdu! Güneş'ten transfer isteği Toroğlu duyurdu! Güneş'ten transfer isteği 23:39
Beşiktaş'ta Ghezzal gelişmesi! Tedavisi için... Beşiktaş'ta Ghezzal gelişmesi! Tedavisi için... 23:38