GALATASARAY HABERLERİ | Aslan'dan 21'lik orta sahaya kanca! Uzatma teklifini geri çevirdi

Sezon başında kadrosuna 13 oyuncu takviye yaparak transferde dünya yıldızlarıyla gücüne güç katan Galatasaray ocak ayı gelmeden ara transfer için düğmeye bastı.
Sezon başında kadrosuna 13 oyuncu takviye yaparak transferde dünya yıldızlarıyla gücüne güç katan Galatasaray ocak ayı gelmeden ara transfer için düğmeye bastı.
Yaz başında Mertens, İcardi ve Mata gibi tecrübeli dünya yıldızlarını alarak gövde gösterisi yapan yönetim yeni yapılandırmayı devam ettirmek için Standard Liege'den Nicolas Raskin'i gündemine aldı.
KABUL ETMEDİ
Belçika ekibi ile kontratı sezon sonunda bitecek olan 21 yaşındaki oyuncu, henüz sözleşmesini uzatmadı.
Yönetim ara transfer döneminde Nicolas Raskin ile ön protokol yaparak yaz transfer döneminde kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.
Standart Liege'in ise yıldızı parlayan futbolcuyla yeni sözleşme yapmak istediği ancak henüz olumlu yanıt alamadığı öğrenildi.
TAM BİR DİNAMO
Nicolas Raskin, ülkesinin Milli takım formasını U15'ten U21'e kadar düzenli olarak giymesi ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Genç yıldız adayının önümüzdeki günlerde A Milli Takıma çağırılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Bu sezon 15 maçta oynadı, 1 gol, 4 asist üretti.
21 yaşındaki Nicolas Raskin merkez orta sahanın yanı sıra ön libero ve 10 numara pozisyonunda da oynayabiliyor.
NICOLAS RASKIN KİMDİR?
Nicolas Raskin, 23 Şubat 2001 tarihinde dünyaya gelmiştir.
Genç futbolcu 1.78 metre boyunda olup orta sahada görev yapmaktadır.
Raskin kariyerine FC Stade Waremmien, Standard Liege ve RSC Anderlecht altyapılarında başlamıştır.
Belçikalı futbolcunun Standard Liege ile 30 Haziran 2023 tarihine kadar sözleşmesi bulunmaktadır.
Nicolas Raskin'in güncel piyasa değeri 5 milyon Euro'dur.