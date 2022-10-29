Özbek’ten tepki

TFF'ye sert eleştirilerde bulunan sarı-kırmızılı kulüp, Fatih Karagümrük maçında da tepkisini gösterdi. Başkan Dursun Özbek, TFF Yönetim Kurulu üyelerinin olduğu yerde mücadeleyi izlemeyi tercih etmedi. Üyeler protokol tribünü'nde olduğu için Özbek, karşılaşmayı farklı bir yerden takip etti.
TFF'yesert eleştirilerde bulunan sarı-kırmızılı kulüp, Fatih Karagümrük maçında da tepkisini gösterdi. Başkan Dursun Özbek, TFF Yönetim Kurulu üyelerinin olduğu yerde mücadeleyi izlemeyi tercih etmedi. Üyeler protokol tribünü'nde olduğu için Özbek, karşılaşmayı farklı bir yerden takip etti.