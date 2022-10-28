Haberler Galatasaray İki maç yok!

İki maç yok!

Alanya maçında kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı'nın 2 maç men cezasına çarptırıldığı kaydedildi. Abdülkerim, önümüzdeki hafta oynanan Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2022 Cuma 06:50
İki maç yok!
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu dün Alanyaspor maçının faturasını çıkardı. Yapılan açıklamada, Başkanvekili Erden Timur'un, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamalarındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeni ile 21 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezasına çarptırıldığı belirtildi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a 52 bin lira para cezası verildiği aktarıldı. Alanya maçında kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı'nın ise 2 maç men cezasına çarptırıldığı kaydedildi. Abdülkerim, önümüzdeki hafta oynanan Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek. Öte yandan kırmızı kartı çok tartışılan Sacha Boey, PFDK'ya sevk edilmemişti.
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