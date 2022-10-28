İki maç yok!

ProfesyonelFutbol Disiplin Kurulu dün Alanyaspor maçının faturasını çıkardı. Yapılan açıklamada, Başkanvekili Erden Timur'un, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamalarındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeni ile 21 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezasına çarptırıldığı belirtildi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a 52 bin lira para cezası verildiği aktarıldı. Alanya maçında kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı'nın ise 2 maç men cezasına çarptırıldığı kaydedildi. Abdülkerim, önümüzdeki hafta oynanan Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek. Öte yandan kırmızı kartı çok tartışılan Sacha Boey, PFDK'ya sevk edilmemişti.