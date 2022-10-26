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GALATASARAY HABERLERİ | Sarı-kırmızılı futbolcuya milli takım müjdesi!

Son dakika haberleri... Galatasaray'da Dünya Kupası yaklaşırken bir yıldızına milli takım müjdesi geldi. Yıldız futbolcunun ülkesinin geniş kadrosunda, ardından da Dünya Kupası kadrosunda yer alması bekleniyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2022 Çarşamba 16:29
GALATASARAY HABERLERİ | Sarı-kırmızılı futbolcuya milli takım müjdesi!

Galatasaray'da tecrübeli futbolcusuna milli takım müjdesi geldi.

GALATASARAY HABERLERİ | Sarı-kırmızılı futbolcuya milli takım müjdesi!

Aslan'ın sezon başında kadrosuna kattığı yıldız oyuncu ile ilgili Portekiz'den flaş bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY HABERLERİ | Sarı-kırmızılı futbolcuya milli takım müjdesi!

Sarı-Kırmızılılar'ın orta sahasında görev yapan tecrübeli oyuncuya Katar yolu gözüktü.

GALATASARAY HABERLERİ | Sarı-kırmızılı futbolcuya milli takım müjdesi!

İlk milli maçına 2018 yılının Eylül ayında çıkan Sergio Oliveira, 13 kez Portekiz Milli Takımı'nda forma giyecek...

GALATASARAY HABERLERİ | Sarı-kırmızılı futbolcuya milli takım müjdesi!

Takvim'in haberine göre, tecrübeli oyuncunun geniş kadroda yer alması bekleniyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Sarı-kırmızılı futbolcuya milli takım müjdesi!

Oliveira'nın önümüzdeki ay Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'na gidip gidemeyeceği ise sonradan belli olacak.

GALATASARAY HABERLERİ | Sarı-kırmızılı futbolcuya milli takım müjdesi!

Toplamda 750 dakika süre alırken 1 gol ve 3 asiste imza attı.

GALATASARAY HABERLERİ | Sarı-kırmızılı futbolcuya milli takım müjdesi!

Galatasaray'dan Uruguaylı yıldız oyuncular Muslera ve Torreira, Danimarkalı Victor Nelsson ve İsviçreli Haris Seferovic gibi isimlerin Dünya Kupası'nda boy göstermesi bekleniyor.

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