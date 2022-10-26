GALATASARAY HABERLERİ | Sarı-kırmızılı futbolcuya milli takım müjdesi!

Galatasaray'da tecrübeli futbolcusuna milli takım müjdesi geldi.
Galatasaray'da tecrübeli futbolcusuna milli takım müjdesi geldi.
Aslan'ın sezon başında kadrosuna kattığı yıldız oyuncu ile ilgili Portekiz'den flaş bir iddia ortaya atıldı.
Sarı-Kırmızılılar'ın orta sahasında görev yapan tecrübeli oyuncuya Katar yolu gözüktü.
Portekiz'in Dünya Kupası geniş kadrosunda Cimbom'un yıldızı Sergio Oliveira'nın da olacağı iddia edildi.
Aslan, yıldız futbolcu için 3 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.
İlk milli maçına 2018 yılının Eylül ayında çıkan Sergio Oliveira, 13 kez Portekiz Milli Takımı'nda forma giyecek...
Takvim'in haberine göre, tecrübeli oyuncunun geniş kadroda yer alması bekleniyor.
Oliveira'nın önümüzdeki ay Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'na gidip gidemeyeceği ise sonradan belli olacak.
Böylece Oliveira'nın Cristiano Ronaldo ile birlikte Portekiz Milli Takımı'nda oynama ihtimali doğdu.
Oliveira, Belçika, Yunanistan, Fransa ve Portekiz Ligleri'nde de forma giymişti.
Tecrübeli orta saha, bu sezon Galatasaray formasıyla 11 maça çıktı.
Toplamda 750 dakika süre alırken 1 gol ve 3 asiste imza attı.
Galatasaray'dan Uruguaylı yıldız oyuncular Muslera ve Torreira, Danimarkalı Victor Nelsson ve İsviçreli Haris Seferovic gibi isimlerin Dünya Kupası'nda boy göstermesi bekleniyor.