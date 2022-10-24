Haberler Galatasaray Ünal Aysal'dan Galatasaray Alanyaspor maçı sonrası yönetime flaş çağrı! "Avrupa Süper Ligi..."

Ünal Aysal'dan Galatasaray Alanyaspor maçı sonrası yönetime flaş çağrı! "Avrupa Süper Ligi..."

Galatasaray'ın eski başkanlarından Ünal Aysal, sarı kırmızılıların oynadığı ve 2-2 berabere kaldığı Alanyaspor maçı sonrası açıklama yayınladı. Aysal açıklamasında hakem hatalarına değinirken, Galatasaray yönetimine "Avrupa Süper Ligi" çağrısında bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2022 Pazartesi 13:29 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2022 Pazartesi 13:32
Ünal Aysal'dan Galatasaray Alanyaspor maçı sonrası yönetime flaş çağrı! "Avrupa Süper Ligi..."

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Ünal Aysal'dan Galatasaray Alanyaspor maçı sonrası yönetime flaş çağrı! "Avrupa Süper Ligi..."

Karşılaşmada yaşanan hakem kararları ise mücadeleye damga vurdu.

Ünal Aysal'dan Galatasaray Alanyaspor maçı sonrası yönetime flaş çağrı! "Avrupa Süper Ligi..."

Sarı kırmızılıların eski başkanı Ünal Aysal da hakem konusuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Ünal Aysal'dan Galatasaray Alanyaspor maçı sonrası yönetime flaş çağrı! "Avrupa Süper Ligi..."

İşte Ünal Aysal'ın açıklamaları:

Ünal Aysal'dan Galatasaray Alanyaspor maçı sonrası yönetime flaş çağrı! "Avrupa Süper Ligi..."

"2018-19 sezonun sonundan bu yana yaşananlar düşünüldüğünde Galatasaray'ın reaksiyonu ve rahatsızlığı son derece normal.

Ünal Aysal'dan Galatasaray Alanyaspor maçı sonrası yönetime flaş çağrı! "Avrupa Süper Ligi..."

Dün yaşananlar uzun zamandır büyüyen bir zincirin son halkası.

Ünal Aysal'dan Galatasaray Alanyaspor maçı sonrası yönetime flaş çağrı! "Avrupa Süper Ligi..."

Ancak gördüğüm kadarı ile hakem kararlarından diğer kulüpler de rahatsız.

Ünal Aysal'dan Galatasaray Alanyaspor maçı sonrası yönetime flaş çağrı! "Avrupa Süper Ligi..."

Bu sebeple önce diğer kulüpler ile beraber istişare edilerek gittikçe netleşen bu hastalığın gerçek sebeplerini araştırmak ve çözümlerini gene beraberce üretmek gerektiğine inanıyorum.

Ünal Aysal'dan Galatasaray Alanyaspor maçı sonrası yönetime flaş çağrı! "Avrupa Süper Ligi..."

Galatasaray bu konuda öncülük etmelidir, gerekirse yurt dışından hakem getirme dahil idari tedbirlerden, eğer sporda yasa dışı ve maddi kazanç hedefli örgütlü bir hareketten şüpheleniliyor ise bunun açıkça ifade edilmesinden ve bir adli soruşturmanın devletten talep edilmesinden çekinilmemelidir.

Ünal Aysal'dan Galatasaray Alanyaspor maçı sonrası yönetime flaş çağrı! "Avrupa Süper Ligi..."

Bu sadece Galatasaray'ın sorunu değildir, Türk sporunun sorunudur.

Ünal Aysal'dan Galatasaray Alanyaspor maçı sonrası yönetime flaş çağrı! "Avrupa Süper Ligi..."

Galatasaray'ın ligden arkasında bir hazırlık olmadan çekilmesi bu sorunu çözmez, bu sadece bir kupa veya maç olayı gibi de görülemez.

Ünal Aysal'dan Galatasaray Alanyaspor maçı sonrası yönetime flaş çağrı! "Avrupa Süper Ligi..."

TFF her ne kadar özerk bir kurum gibi görünse dahi hukuksal sorunlar ve suç kavramı devreye girince saf dışı kalmak ve adli soruşturma yolunu açmak zorundadır.

Ünal Aysal'dan Galatasaray Alanyaspor maçı sonrası yönetime flaş çağrı! "Avrupa Süper Ligi..."

Ancak bu mücadelede GSK yanlız bırakıldığını görürse o zaman bu çok büyük ve saygın markanın yeni bir coğrafyada kendisine gelecek araması da bir çıkış olarak yöneticilerin görevidir.

Ünal Aysal'dan Galatasaray Alanyaspor maçı sonrası yönetime flaş çağrı! "Avrupa Süper Ligi..."

Dolayısıyla Galatasaray Avrupa Süper Ligi organizasyonuyla iletişimini güçlendirmeli ve bağlarını sıkı tutmalıdır."

Ünal Aysal'dan Galatasaray Alanyaspor maçı sonrası yönetime flaş çağrı! "Avrupa Süper Ligi..."

Galatasaray, bir sonraki Süper Lig maçını Fatih Karagümrük ile oynayacak.

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