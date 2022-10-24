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Galatasaray turladı

Sarı-kırmızılılar, AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de, C Grubu'ndaki son maçında PTT'yi 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Yunan smaçör Anthi, 26 sayıyla yıldızlaştı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2022 Pazartesi 06:50
Galatasaray turladı
Ankara, Bursa ve İzmir'de oynanan Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de son gün karşılaşmaları yapıldı. C Grubu'nda PTT'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray HDI Sigorta adını çeyrek finale yazdırdı. Grupta 2 galibiyet, 1 yenilgiyle çeyrek final biletini kapan sarı-kırmızılılar, ilk seti 25-16 kazandı. İkinci seti de 25-18 galip tamamlayan Cimbom, üçüncü sette PTT'nin 25-21'lik üstünlüğüne engel olamadı. 4. seti 25-16 kazanan Galatasaray, 3-1'lik sonuçla çeyrek finale yükseldi. Aslan'da Anthi 26, Popovic 14, İlkin 12 ve Ayçin 11 sayıyla galibiyete katkı sağladı. PTT'de ise Merve'nin 17 sayısı mağlubiyet engel olamadı.
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