Milot Rashica Alanyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray evinde Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Maç sonu Galatasaray'ın Kosovalı oyuncusu Milot Rashica açıklamalarda bulundu. Rashica, " Çok erken goller bulduk ve çok iyi oynuyorduk. 10 kişi bile iyi mücadele ettik. Hatalarımız oldu ama bazı şeyler kontrolünüz dışında oluyor futbolda. Hayal kırıklığı yaşıyoruz."dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray evinde Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Galatasary'ın Kosovalı oyuncusu Milot Rashica maç sonu konuştu. Rashica, "Çok erken goller bulduk ve çok iyi oynuyorduk. 10 kişi bile iyi mücadele ettik. Hatalarımız oldu ama bazı şeyler kontrolünüz dışında oluyor futbolda. Hayal kırıklığı yaşıyoruz." dedi.